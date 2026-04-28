「迴避」特朗普 北約擬取消每年召開峰會

有北約成員國官員稱，有建議改為每兩年舉行一次峰會，其中一個原因是避開特朗普任期最後一年與其碰面，以免氣氛緊張。(路透社)

美國總統特朗普於第二任期與北約關係緊張，除了「爭奪」格陵蘭，又因部分北約成員不支持美國在伊朗的軍事行動，華府認為應懲罰西班牙等唱反調成員。特朗普亦多次威脅退出北約。路透社引述來自成員國的一名歐洲高級官員和5名外交人員稱，有建議取消近年每年都舉行北約峰會的做法，改為兩年一次；其中一個原因是不想在特朗普任期最後一年與其碰面，避免造成氣氛緊張。

北約有32名成員國，包括30個歐洲國家和北美的美國及加拿大，一直以美國為首，但特朗普上台後對這個軍事聯盟組織諸多批評。於北約過去77年歷史中，之前會不定期舉行成員國領袖峰會，但自2021年起變成每年在夏季舉行，而今年將在7月7日和8日於土耳其首都安卡拉舉行。一名外交人員向路透社稱，2027年峰會將於阿爾巴尼亞舉行，很大機會在秋季，而北約考慮2028年不舉行峰會。美國將於2028年舉行大選，亦是特朗普於白宮的最後一年。部分消息人士稱，部分成員國正推動每兩年舉行一次峰會，而北約秘書長呂特將作最終決定。