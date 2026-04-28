「迴避」特朗普 北約擬取消每年召開峰會

美國總統特朗普於第二任期與北約關係緊張，除了「爭奪」格陵蘭，又因部分北約成員不支持美國在伊朗的軍事行動，華府認為應懲罰西班牙等唱反調成員。特朗普亦多次威脅退出北約。路透社引述來自成員國的一名歐洲高級官員和5名外交人員稱，有建議取消近年每年都舉行北約峰會的做法，改為兩年一次；其中一個原因是不想在特朗普任期最後一年與其碰面，避免造成氣氛緊張。
北約有32名成員國，包括30個歐洲國家和北美的美國及加拿大，一直以美國為首，但特朗普上台後對這個軍事聯盟組織諸多批評。於北約過去77年歷史中，之前會不定期舉行成員國領袖峰會，但自2021年起變成每年在夏季舉行，而今年將在7月7日和8日於土耳其首都安卡拉舉行。一名外交人員向路透社稱，2027年峰會將於阿爾巴尼亞舉行，很大機會在秋季，而北約考慮2028年不舉行峰會。美國將於2028年舉行大選，亦是特朗普於白宮的最後一年。部分消息人士稱，部分成員國正推動每兩年舉行一次峰會，而北約秘書長呂特將作最終決定。
北約峰會｜「少些峰會好過壞峰會」
上述6名消息人士其中兩人稱，特朗普是「改制」原因之一。但路透社稱，部分外交人員和分析一直以來質疑每年一度的會議為峰會取得矚目成果製造壓力，忽略了長遠計劃。有外交人員說，「少些峰會好過壞峰會」。另一消息人士稱，應該重質不重量，有質量的討論和決定才是強化北約的有效措施。一名北約官員則表示，北約成員國領袖和政府將繼續定期開會，成員在峰會舉行之間仍會繼續就共同防衛作出咨詢、計劃和決定。