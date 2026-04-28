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國際
出版：2026-Apr-28 18:56
更新：2026-Apr-28 18:56

紐約餐廳半隻烤雞賣312港元惹議 老闆：是迫不得已 解釋點解賣咁貴

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紐約餐廳烤雞

紐約布魯克林區餐廳Gigi’s出售的烤雞。(互聯網)

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國際知名法國餐廳Fulgurances創辦人之一的伊韋爾納(Hugo Hivernat)，在紐約布魯克林區開設餐廳「Gigi’s」，但於4月開張不久就因半隻烤雞賣40美元(約312港元)，意外捲入紐約人出外用餐開支高昂的爭論。

媒體指，對部分紐約民眾來說，這個價錢凸顯在「全球美食之都」紐約出外用餐，已貴到讓人望而卻步。但伊韋爾納堅稱，在紐約經營成本極高的環境下，利潤已不是很多，「生活開支危機下，我們也是身不由己」。

伊韋爾納說：「也許有人會認為我們靠這40美元的雞，周末就能開著保時捷去漢普頓斯度假，但其實我們和這裡的每個人都一樣。」漢普頓斯是紐約著名的高級海濱度假勝地。

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伊韋爾納解釋，這40美元當中，有25%用於紐約州北部的優質雞肉等食材原料，其餘用於支付租金、水電費、薪金及其他開支，剩下的部分全都用來償還開店的50萬美元(約390萬港元)借貸。

紐約餐廳 紐約餐廳

近年通脹持續升溫，美國民眾飽受生活開支高昂之苦，在紐約感受尤其深刻，這也是紐約現任左翼市長曼達尼(Zohran Mamdani)競選時強調要解決的問題。

根據紐約州財政監察機構今年2月發布的報告，截至2023年的10年間，紐約出外用餐價格上漲43.6%，略高於全國平均的42.8%。

紐約市餐飲業聯盟主席Andrew Rigie表示：「很多餐廳根本沒賺錢，只能勉強維持生計。」這裡的餐飲業面臨多重不利因素，包括保險費上漲、新冠疫情後的經濟復甦緩慢、總統特朗普實施關稅後導致食材成本增加等。

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在紐約市餐飲業聯盟調查的逾200間餐廳中，46%表示2025年第4季的實際營業額低於預期。

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