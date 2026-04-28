紐約餐廳半隻烤雞賣312港元惹議 老闆：是迫不得已 解釋點解賣咁貴

國際知名法國餐廳Fulgurances創辦人之一的伊韋爾納(Hugo Hivernat)，在紐約布魯克林區開設餐廳「Gigi’s」，但於4月開張不久就因半隻烤雞賣40美元(約312港元)，意外捲入紐約人出外用餐開支高昂的爭論。

媒體指，對部分紐約民眾來說，這個價錢凸顯在「全球美食之都」紐約出外用餐，已貴到讓人望而卻步。但伊韋爾納堅稱，在紐約經營成本極高的環境下，利潤已不是很多，「生活開支危機下，我們也是身不由己」。

伊韋爾納說：「也許有人會認為我們靠這40美元的雞，周末就能開著保時捷去漢普頓斯度假，但其實我們和這裡的每個人都一樣。」漢普頓斯是紐約著名的高級海濱度假勝地。