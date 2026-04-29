京都男童命案欠關鍵物證　專家：恐難以謀殺罪起訴繼父

發生在日本京都的11歲男童命案，警方逮捕了涉有重嫌的37歲男童繼父，儘管疑犯已親口承認犯行，但日媒報道，根據法界專家的意見，在缺乏關鍵物證的情況下，恐怕謀殺罪難以成立。

11歲男童安達結希在上學途中疑遭繼父安達優季殺害並棄屍山區，在警方的追查之下，安達悠季坦承當天沒有把安達結希送到學校，而是載到其他地方勒斃。

轉移到了多個地點

據安達優季被捕已過去兩周，京都府警方於4月28日上午啟動了新的調查，將安達優季帶到犯罪現場進行勘察。