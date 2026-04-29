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國際
出版：2026-Apr-29 11:15
更新：2026-Apr-29 11:15

京都男童命案欠關鍵物證　專家：恐難以謀殺罪起訴繼父

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京都男童命案嫌犯安達優季。（圖／NNN）

京都男童命案嫌犯安達優季。（圖／NNN）

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發生在日本京都的11歲男童命案，警方逮捕了涉有重嫌的37歲男童繼父，儘管疑犯已親口承認犯行，但日媒報道，根據法界專家的意見，在缺乏關鍵物證的情況下，恐怕謀殺罪難以成立。

11歲男童安達結希在上學途中疑遭繼父安達優季殺害並棄屍山區，在警方的追查之下，安達悠季坦承當天沒有把安達結希送到學校，而是載到其他地方勒斃。

轉移到了多個地點

據安達優季被捕已過去兩周，京都府警方於4月28日上午啟動了新的調查，將安達優季帶到犯罪現場進行勘察。

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根據目前的調查，除最後棄屍的森林以外，男童的屍體似乎被轉移到了多個地點。尤其值得一提的是，屍體極有可能一度被棄置在案發現場附近的公共廁所內，目前已對該地點進行了勘查。

而儘管安達優季坦承犯行要以謀殺將其定罪恐怕有困難。據法界專家的意見，由於男童的遺體狀況，屍檢無法確定死因，而缺乏關鍵物證，很難證明謀殺罪名成立。

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料先以棄屍罪名起訴

據悉安達優季拘留限期至5月6日，如果屆時仍未找到確鑿證據，法院認定其謀殺罪名成立的難度依然很大。

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據專家表示，如果沒有找到證據，案件將首先以棄屍罪名提起訴訟。至於是否構成謀殺或過失殺人，則取決於收集到的新資訊，但如果仍有矛盾或疑點，則可能無法定罪。如果僅被判犯有棄屍罪，最高刑期為三年監禁。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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