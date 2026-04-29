中國斡旋未見效　阿富汗：巴基斯坦炸大學與民居致92傷亡

阿富汗官員指控，巴基斯坦27日發射迫擊砲和飛彈轟炸阿國東北部庫納爾省（Kunar Province）的一所大學及民宅，造成至少7人死亡、85人受傷。這宗攻擊是兩國本月初在北京當局斡旋下，舉行和平談判以來首宗嚴重暴力事件。

根據《衛報》，阿富汗副政府發言人菲特拉特（Hamdullah Fitrat）指，迫擊砲和飛彈擊中了庫納爾省首府阿薩達巴德（Asadabad）及其他地區，傷者包括婦女、兒童和大學生。

巴基斯坦稱純屬捏造

巴基斯坦官員則否認轟炸大學的指控，駁斥阿國媒體和官方聲明是「赤裸裸的謊言」。該國新聞部透過聲明強調：「巴基斯坦的打擊目標是精準的且基於情報。大學沒有遭到任何攻擊。相關說法毫無根據、純屬捏造。」