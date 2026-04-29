中國斡旋未見效　阿富汗：巴基斯坦炸大學與民居致92傷亡

阿富汗官員指控，巴基斯坦27日發射迫擊砲和飛彈轟炸阿國東北部庫納爾省（Kunar Province）的一所大學及民宅，造成至少7人死亡、85人受傷。這宗攻擊是兩國本月初在北京當局斡旋下，舉行和平談判以來首宗嚴重暴力事件。
根據《衛報》，阿富汗副政府發言人菲特拉特（Hamdullah Fitrat）指，迫擊砲和飛彈擊中了庫納爾省首府阿薩達巴德（Asadabad）及其他地區，傷者包括婦女、兒童和大學生。
巴基斯坦稱純屬捏造
巴基斯坦官員則否認轟炸大學的指控，駁斥阿國媒體和官方聲明是「赤裸裸的謊言」。該國新聞部透過聲明強調：「巴基斯坦的打擊目標是精準的且基於情報。大學沒有遭到任何攻擊。相關說法毫無根據、純屬捏造。」
巴基斯坦與阿富汗自2月底以來陷入致命衝突，已造成數百人死亡。阿國為報復巴國在其境內的空襲行動，遂對巴方實施跨境攻擊。巴國當局已宣布與阿國進入公開戰爭狀態。
庇護巴國境內武裝分子
巴基斯坦的伊斯蘭堡當局指控阿國庇護巴國境內武裝分子，特別是巴基斯坦塔利班運動（TTP）。該組織與掌管阿國的阿富汗塔利班（Afghan Taliban）為盟友關係但各自獨立。不過，喀布爾否認此指控。
兩國官員本月初在中國新疆烏魯木齊舉行會談，北京稱雙方已同意不升級衝突。27日發生襲擊標誌着談判後首次重大攻擊，突顯國際社會調停和平努力的脆弱性。聯合國駐阿富汗人道事務協調廳本月初表示，這場衝突已導致9.4萬人流離失所。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章