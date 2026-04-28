AI還原龐貝罹難者逃命一刻 考古學家：以具現場感方式呈現古代世界

考古學家根據在龐貝古城南門外發現的一名成年男子骸骨，以AI生成他在火山爆發下倉皇逃難的影像。(互聯網)

意大利龐貝古城遺址埋著約2000年前火山爆發死難者的骸骨，考古學家首次利用人工智能(AI)還原其中一名男死者的樣貌以及他倉皇逃難時情境。

龐貝考古遺址公園周一(27日)公開這幅AI生成的影像：一名男子在火山爆發下，手持大碗蓋住頭頂遮擋落下的火山灰，彎身奔跑似在尋找掩護，神情驚恐，背景是爆發中的維蘇威火山(Mount Vesuvius)。

考古學家根據近期在龐貝古城南門外發現的一名成年男子的骸骨，以AI生成這幅影像。遺骸旁有一個紅陶碗，推測是他用來保護自己頭部的工具。