AI還原龐貝罹難者逃命一刻 考古學家：以具現場感方式呈現古代世界

意大利龐貝古城遺址埋著約2000年前火山爆發死難者的骸骨，考古學家首次利用人工智能(AI)還原其中一名男死者的樣貌以及他倉皇逃難時情境。
龐貝考古遺址公園周一(27日)公開這幅AI生成的影像：一名男子在火山爆發下，手持大碗蓋住頭頂遮擋落下的火山灰，彎身奔跑似在尋找掩護，神情驚恐，背景是爆發中的維蘇威火山(Mount Vesuvius)。
考古學家根據近期在龐貝古城南門外發現的一名成年男子的骸骨，以AI生成這幅影像。遺骸旁有一個紅陶碗，推測是他用來保護自己頭部的工具。
考古學家認為，這名男子是在火山爆發的第2天清晨試圖逃往海邊時，被如雨落下的火山碎屑擊中而喪生。遺址園方指出，當時男子身上還帶著一盞燈和10個銅幣。
龐貝考古遺址負責人Gabriel Zuchtriegel發聲明表示：「如果能妥善運用，AI將能為古代研究帶來新的發展，以更具現場感的方式呈現古代世界。」
龐貝城位於現今那不勒斯東南面約25公里，曾經繁榮一時，在公元79年維蘇威火山爆發中被火山灰掩埋。城內的建築、器皿、用具、牆上塗鴉等都被數米厚的火山灰封存，大致保持完好。
直到18世紀，龐貝城才重見天日，如今已成為全世界最重要的考古遺址之一，也是意大利最受歡迎的觀光景點之一。根據最新數據，2024年吸引約430萬人前往參觀。