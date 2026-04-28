英王查理斯三世登基後首訪美國 與特朗普茶敘修補英美關係

英國查理斯三世與王后卡米拉周一抵達美國展開4天國事訪問，這是他登基後首次訪美，也是自英女王2007年以來英國君王再訪美國。在首天行程中，英王伉儷於下午與美國總統特朗普及第一夫人梅拉尼婭茶敘，並一同遊覽白宮，包括參觀了白宮所養的蜜蜂。查理斯一向推動有機農業和環保。英國首相施紀賢因拒絕在伊朗戰事上支援美國，惹來特朗普不滿和批評。英國政府期望這次訪問能取得特朗普支持以改善英美關係。特朗普曾公開表示是英國王室「粉絲」，並讚揚查理斯為人。

英王訪美｜國會發言強調英美合作 雖然兩天前才遇槍擊，但特朗普和梅拉尼婭似乎未受事件影響，於白宮迎接查理斯伉儷的到訪，又一起飲下午茶聊天，氣氛良好。因槍擊事件，華盛頓的保安明顯力強。查理斯其後到英國駐美大使館出席一個花園派對，邀請了美國官員、社交界人士和傳媒領袖等，包括美國財長貝森特、國土安全顧問和白宮副幕僚長米勒，以及民主黨籍前眾議院議長佩洛西。至於查理斯周二第二天訪問行程的重頭戲之一是到國會發表演說，他將提及英美關係和合作。一位王室消息人士稱，雖然兩國關係不時有分歧，但查理斯將會說：「一次又一次，我們兩國總能找到方法團結起來。」

英王訪美｜將提及白宮記者協會晚宴槍擊 查理斯在國會的演說將於美國時間下午3時(香港時間周三凌晨3時)開始。這是英國君王第二次在美國國會發表演說，對上一次是已故英女王於1991年。查理斯的演說預料持續約20分鐘，據悉將避開特朗普與施紀賢的政治爭拗，但會強調兩國共同的價值觀，雙方有責任推動和平、憐憫和民主，同時保護環境和宗教自由。消息人士表示，查理斯將重點闡述兩國之間的深厚聯繫，以及兩國聯盟關係如何有利於全球安全和繁榮，但同時也會提到關注美國在北約和烏克蘭議題上單獨行動。他亦會提及上周六發生白宮記者協會晚宴槍擊事件，對特朗普等受影響人士表示慰問。特朗普將於晚上為查理斯伉儷舉行國宴。

查理斯與卡米拉周三會轉到紐約市悼念911襲擊遇難者，周四行程最後一天到訪弗吉尼亞，與保育人士會面。