白宮記者協會晚宴槍手提堂 被控企圖行刺特朗普

美國白宮記者協會晚宴槍擊案疑犯艾倫周一在華盛頓法院提堂，他被控企圖刺殺總統特朗普等罪名，單是刺殺罪名成立，他最高可被判終身監禁。案情透露，艾倫最少在數星期前策劃這場襲擊。報道指，艾倫在被捕過程中受傷，但並非槍傷。他繼續還柙候審，法官周四再舉行羈押聆訊。
除了被控刺殺總統，艾倫還被控跨州運輸武器及在暴力犯罪中使用槍械罪名。華盛頓特區聯邦檢察官皮羅表示，不排除對艾倫提出更多控罪。根據聯邦調查局(FBI)證詞，艾倫於4月6日已預訂了事發現場華盛頓希爾頓店的房間，白宮記者協會晚宴於數周後即上周六(25日)舉行。他上周從加州出發，搭火車穿州過省到華盛頓行兇。司法部周一在記者會公開了艾倫持有的武器，包括一支霰彈槍、手槍和數把刀。
特勤人員開5槍 疑兇最少開一槍
代理司法部長布蘭奇重申，暴力不能也不可用來干擾民主體制，更不可能用來對付美國總統。他指出，調查人員相信一名特勤人員開了5槍，而艾倫的霰彈槍最少開了一槍。但他無提到中槍特勤人員是否被艾倫開槍擊中，前者穿了避彈衣保住一命。狀詞亦無提到究竟是艾倫抑或是其他執法人員開槍射中該特勤人員。布蘭奇表示，彈道專家仍在檢視證據查出誰人開了那一槍。艾倫被捕後行使憲法權利保持緘默，但他施襲前向家人和一名前僱主發出電郵，透露其行兇動機，他提到的叛國者相信是指特朗普。