白宮記者協會晚宴槍手提堂 被控企圖行刺特朗普

美國白宮記者協會晚宴槍擊案疑犯艾倫周一在華盛頓法院提堂，他被控企圖刺殺總統特朗普等罪名，單是刺殺罪名成立，他最高可被判終身監禁。案情透露，艾倫最少在數星期前策劃這場襲擊。報道指，艾倫在被捕過程中受傷，但並非槍傷。他繼續還柙候審，法官周四再舉行羈押聆訊。

除了被控刺殺總統，艾倫還被控跨州運輸武器及在暴力犯罪中使用槍械罪名。華盛頓特區聯邦檢察官皮羅表示，不排除對艾倫提出更多控罪。根據聯邦調查局(FBI)證詞，艾倫於4月6日已預訂了事發現場華盛頓希爾頓店的房間，白宮記者協會晚宴於數周後即上周六(25日)舉行。他上周從加州出發，搭火車穿州過省到華盛頓行兇。司法部周一在記者會公開了艾倫持有的武器，包括一支霰彈槍、手槍和數把刀。