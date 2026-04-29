英國下議院將不調查施紀賢有否誤導國會

英國國會下議院當地周二(28日)以335票對223票，否決在野保守黨提出的動議，決定不會對首相施紀賢曾否在任命文德森擔任駐美大使事件上誤導國會，展開調查。

文德森去年初未能通過安全審查但仍獲得任命，但因被揭發與已故美國性犯罪富商愛潑斯坦關係密切，到去年9月被解職。下議院28日就動議辯論逾 5小時，在野保守黨黨魁栢丹娜(Kemi Badenoch)表示，施紀賢曾就有關任命在國會發表失實言論，沒完全遵循正當程序，任命具國安風險人士為大使，亦屬嚴重失職。她指，今次事件已不是任命爭議或施紀賢的判斷問題，而是涉嫌藐視國會的案件，如果工黨否決讓國會特權委員會調查事件，就證明他們也同流合污。