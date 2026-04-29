英國下議院將不調查施紀賢有否誤導國會

英國國會下議院當地周二(28日)以335票對223票，否決在野保守黨提出的動議，決定不會對首相施紀賢曾否在任命文德森擔任駐美大使事件上誤導國會，展開調查。
文德森去年初未能通過安全審查但仍獲得任命，但因被揭發與已故美國性犯罪富商愛潑斯坦關係密切，到去年9月被解職。下議院28日就動議辯論逾 5小時，在野保守黨黨魁栢丹娜(Kemi Badenoch)表示，施紀賢曾就有關任命在國會發表失實言論，沒完全遵循正當程序，任命具國安風險人士為大使，亦屬嚴重失職。她指，今次事件已不是任命爭議或施紀賢的判斷問題，而是涉嫌藐視國會的案件，如果工黨否決讓國會特權委員會調查事件，就證明他們也同流合污。
工黨議員認同施紀賢判斷失當 但不涉誤導國會
多名工黨議員發言時，認同施紀賢判斷失當，但強調不涉及誤導國會，他們又批評保守黨要求調查施紀賢是出於政治動機。首相辦公室前主任麥克斯威尼(Morgan McSweeney)出席下議院外交事務委員會聽證會時承認，向施紀賢推薦文德森出任駐美大使，是嚴重判斷錯誤。麥克斯威尼於2月承認曾密切參與文德森任命而辭職。
施紀賢上周在國會承認，如果早知文德森未能通過安全審查，絕對不會推進有關任命，歸咎外交部官員未知會他審查未能過關的事實，否認誤導國會，在任命一事上亦沒有向外交部官員施壓。