2寶媽手肘開刀竟變植物人　揭麻醉醫生手術途中放工(有片)

南韓發生一宗荒謬的醫療事故。一名育有2個未成年女兒的少婦，年初前往某診所接受手肘手術，詎料麻醉醫生中途落班，主刀醫生亦在完成手術後離開，少婦至今3個月亦再也沒醒來，慘淪為植物人。

綜合報道，女事主約40多歲，1月到首爾江南區某私人診所進行手肘治療，麻醉醫生替她進行麻醉後12分鐘、手術還未開始、執刀醫生亦未進手術室，就換上便服落班。至於負責開刀的骨科醫師，在完成手術後就直接離開現場，獨留女事主在手術室，直至護士發現女事主一直未恢復意識，2度致電麻醉醫生求救，詎料麻醉醫生兩次都僅指示護士施打解麻醉用的注射液，並無親自回診所查看，直至施打完第二劑注射液後9分鐘，女事主就出現心肺驟停。