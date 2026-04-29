2寶媽手肘開刀竟變植物人　揭麻醉醫生手術途中放工(有片)

南韓發生一宗荒謬的醫療事故。一名育有2個未成年女兒的少婦，年初前往某診所接受手肘手術，詎料麻醉醫生中途落班，主刀醫生亦在完成手術後離開，少婦至今3個月亦再也沒醒來，慘淪為植物人。
綜合報道，女事主約40多歲，1月到首爾江南區某私人診所進行手肘治療，麻醉醫生替她進行麻醉後12分鐘、手術還未開始、執刀醫生亦未進手術室，就換上便服落班。至於負責開刀的骨科醫師，在完成手術後就直接離開現場，獨留女事主在手術室，直至護士發現女事主一直未恢復意識，2度致電麻醉醫生求救，詎料麻醉醫生兩次都僅指示護士施打解麻醉用的注射液，並無親自回診所查看，直至施打完第二劑注射液後9分鐘，女事主就出現心肺驟停。
麻醉醫生：跑單兼職都是這樣
隨後救援人員到場，女事主經搶救後雖然撿回一命，不過嚴重缺氧造成腦部損傷，昏迷至今3個月不幸成為植物人。其家屬怒控醫生中途離開，向法院提告求償，麻醉醫生還理直氣壯地聲稱：「跑單兼職醫生都是這樣」；執刀醫師則聲稱自己專注手術，不知道麻醉醫生已經離開；涉事診所則回應，還在確認事實中，無法評論。
當地傳媒《nate》報道引述韓國麻醉與疼痛醫學會出版的一本醫學教科書，內文註明規定，麻醉醫生必須在實施麻醉的同時持續監測病患的狀況；即使麻醉醫生不在場，也必須有一位具備麻醉領域專業知識的醫護人員在實施麻醉期間陪伴在病人身邊；麻醉醫生必須一直陪伴在病人身邊，直到病人完全恢復意識或被送到恢復室。
마취의때문에 식물인간이 된 두아이의 엄마— 영리_Younglee (@Younglee88) April 27, 2026
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