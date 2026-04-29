伊朗局勢｜路透：白宮憂衝擊中期選舉　研單方面宣告勝利

《路透社》引述知情人士指出，這項分析是在白宮高層要求下展開，知情人士說，部分共和黨人士與官員擔憂，伊朗戰爭可能對共和黨在今年11月中期選舉造成嚴重衝擊。報道指出，目前美國總統特朗普（Donald Trump）是否宣告戰爭勝利仍未定案，且仍保留升高軍事行動的選項，但白宮內部有人認為，若快速降溫衝突，可能有助減輕政治壓力。

可能有助減輕政治壓力

知情人士說，若美軍撤出，伊朗也可能重整核計劃與飛彈能力，並加強對中東美國盟友的威脅，若美國宣稱勝利但仍維持軍事部署，伊朗可能會將其視為談判策略，但未必意味衝突終結。

美國情報機構早於3月初分析即指出，若美國撤軍，伊朗可能將其解讀為自身勝利，而若美國維持大規模軍事存在，則伊朗可能視為壓力與談判工具。