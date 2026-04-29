美國前FBI局長IG貼神秘數字貝殼照 涉威脅特朗普性命遭起訴 堅稱無辜

在總統特朗普於白宮記者協會晚宴再度遇刺的陰霾下，美國司法部官員周二(28日)公布，前聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)去年在Instagram上傳一張「神秘數字」貝殼照，經調查後，因涉嫌威脅總統特朗普性命而遭起訴。科米堅稱無辜，亦不畏懼。 起訴由北卡羅來納州大陪審團提出。65歲的科米去年5月在IG發布一張照片，內容是他和妻子在沙灘上散步，發現有人用貝殼排列成8647字樣。特朗普當時接受霍士新聞訪問指，86在美國俚語中有「擺脫」、「殺死」的意思，而47是指他身為美國第47位總統。特朗普當時說：「他(科米)完全知道那代表甚麼意思，就是指暗殺，非常清楚易明。」

起訴書指出，貝殼排成8647字樣，是「明確表達有意傷害美國總統的企圖」。美國代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)周二表示，科米面臨兩項控罪，包括「蓄意威脅，意圖對美國總統造成死亡或人身傷害」，以及跨州傳達威脅訊息。每項罪名最高刑罰為監禁10年。 布蘭奇表示：「可以肯定的說，威脅任何人的性命都是危險舉動，也可能構成犯罪。司法部絕不容許威脅美國總統性命的行為。」

科米早前已為該貼文致歉，說自己沒想太多就把照片上傳到社交平台，也「沒意識到有些人會將這組數字與暴力聯想在一起」。他其後刪文，並發布聲明否認這是煽動暴力，「即使我覺得那種說法很荒謬，我還是不希望與任何暴力扯上關係」。 民主黨參議員德賓(Dick Durbin)譴責這項針對科米的起訴，斥指控「毫無根據」，是「小器的報復」。 科米周二發布影片回應，堅稱自己「無辜」，且毫不畏懼。他在片中說：「我是無辜的，也不害怕，仍然相信獨立的聯邦司法體系，那就來吧！」