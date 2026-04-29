世界盃｜白宮小組希望國土安全部重開　應對賽事保安風險

在美國總統特射朗普（Donald Trump）出席白宮記者協會晚宴遭槍擊後，白宮的世界盃小組組長朱利安尼（Andrew Giuliani）就指，希望國土安全部能夠重開，來應對世界盃期間的安全威脅。

英國《電訊報》的報道，指因為特朗普的槍擊事件，令到白害對世界盃決賽周的保安開始憂慮。白宮世界盃專責小組組長朱利安尼在回應英國廣播公司（BBC）的中表示，華盛頓發生的事件「令人警覺，國家面臨着難以預料的威脅」。他在回覆中表示：「執法部門和特勤局特工的迅速反應，挽救了生命，但混亂局面突顯國土安全部要全面運作的迫切性。在特朗普總統的領導下，我們致力於確保美國的安全能夠應對任何挑戰。隨著我們為規模空前盛大的世界盃做準備，到時將有數以百萬的遊客湧入，全國各地還將舉辦數十項主要活動，因此，重啟國土安全部至關重要。我們不能掉以輕心，因為風險太高。」