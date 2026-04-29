世界盃｜白宮小組希望國土安全部重開　應對賽事保安風險

在美國總統特射朗普（Donald Trump）出席白宮記者協會晚宴遭槍擊後，白宮的世界盃小組組長朱利安尼（Andrew Giuliani）就指，希望國土安全部能夠重開，來應對世界盃期間的安全威脅。
英國《電訊報》的報道，指因為特朗普的槍擊事件，令到白害對世界盃決賽周的保安開始憂慮。白宮世界盃專責小組組長朱利安尼在回應英國廣播公司（BBC）的中表示，華盛頓發生的事件「令人警覺，國家面臨着難以預料的威脅」。他在回覆中表示：「執法部門和特勤局特工的迅速反應，挽救了生命，但混亂局面突顯國土安全部要全面運作的迫切性。在特朗普總統的領導下，我們致力於確保美國的安全能夠應對任何挑戰。隨著我們為規模空前盛大的世界盃做準備，到時將有數以百萬的遊客湧入，全國各地還將舉辦數十項主要活動，因此，重啟國土安全部至關重要。我們不能掉以輕心，因為風險太高。」
因應移民及海關執法局（ICE）的問題，令民主黨議員拒絕了國土安全部的撥款，令該部門已停擺9個月。紐約市的共和黨眾議員勞勒（Mike Lawler）早前指出：「你們要談論的是在恐怖主義高危地區舉辦的一項國際盛事，負責協調這項賽事保安工作的部門，竟然要停擺110多日，這簡直太荒謬。順便說一句，我們現在正處於戰爭時期。」特朗普在星期一促請共和黨的議員在6月初同意有關的撥款法案。