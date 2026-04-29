男子每天牽空繩散步　原因令逾百萬網民淚眼(有片)

美國奧克拉荷馬州一名動物訓練師，早前在她的社區內發現一名男子每天都會出來散步，手裡緊緊握著一條寵物牽引繩，但牽繩的另一頭卻是空的，她經過幾次觀察，出於好奇心驅使，決定上前攀談，詎料不但令二人相擁而泣，更令過百萬網民哭了。
綜合報道，來自奧克拉荷馬州的動物訓練師Jerri Scherff於23日分享影片表示，經過幾次留意到一個男人手裡握著空的牽引繩，決定把車停下來上前搭話。她問了一句不敢輕易問出口的話：「請問……你是不是失去了你的狗狗？」男子看著她，默默點了頭。Jerri說，她眼眶已經濕透，因為她於上月底亦剛剛送走了深愛的愛犬「Enzo」，所以回應：「我也是」接著，兩個素昧平生的陌生人就這樣在街頭相擁。Jerri說：「男子哽咽地說，其實周遭的人都在笑他，覺得他每天牽著一條空牽繩散步很滑稽，『但我只是真的、真的很想念牠』」。
網民：狗是世界上最美好的事物
影片曝光後，隨即勾起大批同樣失去毛孩的主人的痛，紛紛留言：「自己去爬山時依然會帶著狗狗的骨灰同行」、「狗狗離世7個月了，胸背帶依然掛在門口原來的位置」、「我泣不成聲，我們的寶貝在2月過世，太令人心碎」、「Scooby的項圈已經在後座頭枕上7年了」、「狗是世界上最美好的事物。勿讓自己的生活缺少」，影片至今有逾145萬觀看次數，有逾4.3萬網民留言。Jerri哭著說，失去狗狗，是每個幸運體會過這種單純愛意的人，最終都必須面對的沉重代價。但能深深愛過一個靈魂，這本身就是一種榮幸。現在她只要在路上看到那位男子，都會笑著向他揮揮手，在心裡默默禱告，祈望他能從悲傷中找到平靜。