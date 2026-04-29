男子每天牽空繩散步　原因令逾百萬網民淚眼(有片)

美國奧克拉荷馬州一名動物訓練師，早前在她的社區內發現一名男子每天都會出來散步，手裡緊緊握著一條寵物牽引繩，但牽繩的另一頭卻是空的，她經過幾次觀察，出於好奇心驅使，決定上前攀談，詎料不但令二人相擁而泣，更令過百萬網民哭了。

綜合報道，來自奧克拉荷馬州的動物訓練師Jerri Scherff於23日分享影片表示，經過幾次留意到一個男人手裡握著空的牽引繩，決定把車停下來上前搭話。她問了一句不敢輕易問出口的話：「請問……你是不是失去了你的狗狗？」男子看著她，默默點了頭。Jerri說，她眼眶已經濕透，因為她於上月底亦剛剛送走了深愛的愛犬「Enzo」，所以回應：「我也是」接著，兩個素昧平生的陌生人就這樣在街頭相擁。Jerri說：「男子哽咽地說，其實周遭的人都在笑他，覺得他每天牽著一條空牽繩散步很滑稽，『但我只是真的、真的很想念牠』」。