特朗普白宮歡迎英王國事訪問 爆母親曾暗戀查理斯讚他「帥」

美國總統特朗普周二(28日)在白宮舉行歡迎儀式，迎接展開國事訪問的英王查理斯三世伉儷。特朗普致詞時表示，美英擁有特殊關係，盼這份情誼維持不變，並透露他母親生於蘇格蘭，生前非常熱愛英國王室，還「暗戀過查理斯」。
查理斯三世與王后卡米拉這次訪美，試圖在美伊戰爭陰影下修補英美關係，亦時值美國獨立250周年，以慶祝兩國間的歷史淵源。
特朗普在歡迎儀式致詞時表示，在華盛頓紀念碑、傑佛遜紀念堂附近向英王致敬以啟動美國獨立250周年慶典，看似有點諷刺，但事實上，「沒甚麼比這更合適了」。歷史上，美國於1776年宣布脫離英國獨立。
特朗普表示，在美國獨立或擁有憲法之前，「我們首先擁有的是一種文化、一種品格和一種信念」。在宣布獨立之前，美國人的內心就已承載著「最稀有的天賦——道德勇氣」，而這源自於大西洋彼岸那個「小而強大的王國(英國)」。
特朗普還提及，他母親於蘇格蘭出生，生前非常熱愛英國王室，包括已故英女王伊利沙伯二世。他記得，母親曾說過，「看看年輕時的查理斯，他真帥！」特朗普說，「你能相信嗎？我的母親曾暗戀查理斯」，此話一出，查理斯三世也不禁笑了出來。
特朗普並指，80年前時任英國首相邱吉爾和時任美國總統小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)會面，共同勾劃出二戰後自由世界的願景，「對我們兩國獨特連結與歷史角色的理解，正是這份『特殊關係』的精萃，我們希望這份情誼能永遠保持下去」。
美國與以色列對伊朗開戰後，特朗普多次抨擊英國首相施紀賢反對伊朗戰事的立場，以及施紀賢政府的移民及能源政策。但特朗普曾說，查理斯三世訪美有助修補兩國關係。
此外，特朗普在離開講台後，與查理斯三世握手，兩人相視而笑。白宮隨後在社交平台發布兩人這幅合照，附上「兩位國王(TWO KINGS. )」圖說，以及王冠👑表情符號，引發外界議論。
特朗普在槍擊事件後接受CBS「60分鐘時事雜誌」節目訪問，駁斥外界對他行為像國王的指控，對主持人Norah O'Donnell開玩笑說：「我不是國王。如果我是國王，就不用應付你了。」