特朗普白宮歡迎英王國事訪問 爆母親曾暗戀查理斯讚他「帥」

美國總統特朗普周二(28日)在白宮舉行歡迎儀式，迎接展開國事訪問的英王查理斯三世伉儷。特朗普致詞時表示，美英擁有特殊關係，盼這份情誼維持不變，並透露他母親生於蘇格蘭，生前非常熱愛英國王室，還「暗戀過查理斯」。

查理斯三世與王后卡米拉這次訪美，試圖在美伊戰爭陰影下修補英美關係，亦時值美國獨立250周年，以慶祝兩國間的歷史淵源。

特朗普在歡迎儀式致詞時表示，在華盛頓紀念碑、傑佛遜紀念堂附近向英王致敬以啟動美國獨立250周年慶典，看似有點諷刺，但事實上，「沒甚麼比這更合適了」。歷史上，美國於1776年宣布脫離英國獨立。