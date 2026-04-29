北海道動物園燒屍案職員認夜晚棄屍　旭川市長稱陷入危機

日本北海道旭山動物園的燒屍案，北海道警察仍在疑兇住所進行搜證。旭山動物園所處的旭川市市長在日前的記者會指，事件令動物園延期開放，並讓動物園陷入危機。而疑兇的30多歲男職員，向警方供稱是在晚上動物園關門後才棄屍，不過警察目前仍未能對他作出起訴。

旭山動物員的一名30多歲男職員，涉嫌利用工作之便，將太太的屍體放入動物園一個用作焚化動物遺體及垃圾的焚化爐，然後用了幾個小時焚燒屍體。警察至今未能在焚化爐中尋回太太的遺體。警察透露，男子向他們供稱，他是在動物園的開放時間後的夜晚，將屍體遺棄至動物園。由於女死者最後被目擊生存的時間是3月30日，而動物園至今月7日仍繼續營運，至8日才開始休息進行變裝，警察估計他是在上月底至本月初的時間犯案。