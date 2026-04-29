北海道動物園燒屍案職員認夜晚棄屍　旭川市長稱陷入危機

日本北海道旭山動物園的燒屍案，北海道警察仍在疑兇住所進行搜證。旭山動物園所處的旭川市市長在日前的記者會指，事件令動物園延期開放，並讓動物園陷入危機。而疑兇的30多歲男職員，向警方供稱是在晚上動物園關門後才棄屍，不過警察目前仍未能對他作出起訴。
旭山動物員的一名30多歲男職員，涉嫌利用工作之便，將太太的屍體放入動物園一個用作焚化動物遺體及垃圾的焚化爐，然後用了幾個小時焚燒屍體。警察至今未能在焚化爐中尋回太太的遺體。警察透露，男子向他們供稱，他是在動物園的開放時間後的夜晚，將屍體遺棄至動物園。由於女死者最後被目擊生存的時間是3月30日，而動物園至今月7日仍繼續營運，至8日才開始休息進行變裝，警察估計他是在上月底至本月初的時間犯案。
因應警察仍需要調查，旭山動物園原定在今日（29日），配合日本的黃金周假期重新開放，但是因為案件而延期至5月1日。旭川市市長今津寬介在周二（28日）的記者會上表示：「對於發生了的嚴重事件，我們深表歉意。」他表示動物園會全力協助警察進行調查，他又指動物園要重新開放需要時間準備，他指動物園是北海道北部其中一個重要的經濟和旅遊支柱。他指，如果職員燒屍的說法屬實「不難想像這將造成甚麼影響。我對這事感到非常的憤慨。」他擔心事件造成動物園信譽的破壞，並需要時間修補。
旭山動物園去年有約130萬的旅客到訪，動物園過去也曾面臨倒閉危機，之後透過與動物的互動等，令動物園成為入場人數可與東京上野動物園媲美的日本動物園，旭川市政府表示，動物園是該市的寶物，市長稱：「動物園正面臨危機，但我們希望大家能夠前來支持動物、工作人員、動物園和社區。」