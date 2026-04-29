日本東京男子因嘈音襲擊學生逃回家　反鎖與警對峙竟走得甩

日本東京今日（29日）發生街頭襲擊事件，一名44歲男子襲擊2名學生後，再用殺蟲劑噴向趕到的警察，然後反鎖自己在家中與警察對峙，其後警察破門入屋後，發現男子已經逃脫，並在搜索其行蹤。
日本媒體報道，在東京郊區的福生市，一名44歲男子因為見到2名高中生在談話時，突然用錘襲擊2人，其中一名學生重創，頭部流血。到場的6名警察又被男子以殺蟲劑噴射襲擊。當中3人需要送院。之後男子返回家中並反鎖大門與警察對峙。據警察表示，男子與2名的高中生並不認識。
在對峙其間，男子向警察展示刀具威嚇，並在住所的2樓噴射殺蟲劑。警察其後先將男子的同居母親救出。警察在中午之後破門入屋，但發現兇徒已經離去，不過刀具仍留在室內警察在追查男子的去向。其後，警察發現有閉路電視拍到男子從後門逃走。據日本媒體報道，男子不止一次因為嘈音問題襲擊他人。
逃走されたんかよ👊福生市 pic.twitter.com/e3n76TaNcD— くみちゃ (@kumekumi0112) April 29, 2026
福生市の立てこもり。突入の瞬間。 pic.twitter.com/3ph5g3CkE7— ぷぅ〜ん💩🪰 (@qWLk7rvinH35452) April 29, 2026