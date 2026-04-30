網紅為募款橫跨美國 直播被車撞飛因一物件保命（有片）

美國一名網紅Isaiah Thomas網名「hmbl zayy」，日前在印第安納州進行橫跨全美徒步募款行程時，竟在高速公路遭車輛撞飛，整個過程還被直播完整拍下，引發網友震驚。 挑戰行路4828公里 美國《紐約郵報》報道，這名網紅，事發於4月28日下午3時左右，地點在當地州際公路（Interstate 40），當時hmbl zayy進行徒步從費城（Philadelphia）前往加州（California）100天、3,000英里（約4,828公里）挑戰。 報道表示，當時一輛深藍色車原本跟在他身後，作為保護他的車輛，防止後方來車靠近。突然一輛銀車突然從後方追撞，強大撞擊力使深藍色車向前衝出，撞倒正在步行的hmbl zayy。

直播畫面可清楚聽見輪胎急煞聲，下一秒hmbl zayy整個人被撞飛出鏡頭外，手推車也被撞翻至道路中央，隨身物品散落一地。約20分鐘後警消趕到現場，hmbl zayy表示，「幸好我有戴護腰，那救了我一命。」

拍片報平安 隨後他被送往醫院檢查頸部、腿部及腳部傷勢，之後他躺在病床上、戴著頸圈拍攝片向粉絲報平安。報道表示，hmbl zayy的募款目標是20萬美元，協助無力負擔大學學費的高中畢業生接受技職教育，包括護理助理、水電、冷氣、木工及醫療技術等課程。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

BREAKING: Streamer “hmblzayy” who is walking from Philly to California was hit by a car in Indiana and had to be taken to the hospital. pic.twitter.com/umqbIBqcs0 — Daily Loud (@DailyLoud) April 29, 2026