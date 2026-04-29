日烏聯手研發無人機版「鐵穹」　Terra A1實戰擊落俄無人機(有片)

目前的俄烏戰爭與伊朗戰事反映無人機的攻擊力，而且成本與導彈比較十分便宜。日本與烏克蘭的科技公司早前宣布聯手研發「攔截無人機」(interceptor drone)，對付俄羅斯來襲無人機，並已用於烏東戰場上。日本無人機製造商Terra Drone日前發布影片，顯示第一代攔截無人機「Terra A1」於戰場上成功攔截來襲的長程無人機。Terra A1被喻為無人機版「鐵穹」(Iron Dome)，後者為以色列研發的機動型導彈防禦系統。

無人機｜開始量產Terra A1 推出第二代Terra A2

報道指於上述影片中，見到在烏克蘭東部上空，一架伊朗製的俄軍「見證者」(Shahed)自殺式無人機遭尾隨飛至的Terra A1鎖定，最後飛近將之摧毀。Terra Drone表示，這是Terra A1在實戰中首度成功攔截敵機，也驗證堪稱無人機界「鐵穹」的技術，已具備實戰價值。除了Terra A1，Terra Drone亦推出外形如定翼機的第二代「Terra A2」，前者屬短途和可迅速反應，後者則覆蓋中程距離，可用作巡邏、探測及更遠距離截擊。Terra Drone社長德重徹周二(28日)受訪表示，公司正提升兩款無人機的產量，烏克蘭的生產將交由當地公司Amazing Drones負責。他指，烏克蘭的優勢是國防創新，特別是其快速研發和相對低的生產成本，但卻缺乏大量生產和國際市場運作經驗，以及科技不足，不少程序仍以人手操作。