美國媒體拍到日本真子公主一家惹關注　孩子性別被拒公開

日本前皇室成員，真子公主與平民小室圭婚後移居美國。由於小室家與皇室的關係欠佳，真子公主婚後生活一直受關注。美國《紐約郵報》日前公開一輯相片，顯示小室圭一家三口的活動，並一度透露了真子公主孩子的性別，事件引起日本關注，而報道後來修訂說法，改以中性用字稱呼為「孩子」。

在日本時間上星期發放有關相片及報道，顯示真子公主一家在東岸康涅狄格州購物的相片。相片中多處用字疑提及了孩子的性別，據報道稱，小室家一直沒有透露孩子性別，相信媒體只以孩子衣服及外觀「推測」孩子的性別，而日本宮內廳也沒有作出公布。《紐約郵報》其後修正了有關的用字，改為中性的「baby」及「child」。日本媒體表示，有關報道令宮內廳感到震驚，而真子的父母秋篠宮夫妻亦同樣震驚。