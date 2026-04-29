美國媒體拍到日本真子公主一家惹關注　孩子性別被拒公開

日本前皇室成員，真子公主與平民小室圭婚後移居美國。由於小室家與皇室的關係欠佳，真子公主婚後生活一直受關注。美國《紐約郵報》日前公開一輯相片，顯示小室圭一家三口的活動，並一度透露了真子公主孩子的性別，事件引起日本關注，而報道後來修訂說法，改以中性用字稱呼為「孩子」。
在日本時間上星期發放有關相片及報道，顯示真子公主一家在東岸康涅狄格州購物的相片。相片中多處用字疑提及了孩子的性別，據報道稱，小室家一直沒有透露孩子性別，相信媒體只以孩子衣服及外觀「推測」孩子的性別，而日本宮內廳也沒有作出公布。《紐約郵報》其後修正了有關的用字，改為中性的「baby」及「child」。日本媒體表示，有關報道令宮內廳感到震驚，而真子的父母秋篠宮夫妻亦同樣震驚。
日本媒體指出，皇室至今未公布孩子的性別，原因是事件敏感。因為目前日本政府仍在有關於女性天皇以及已婚皇室女性的身份在進行討論。在一些保守派別，反對皇室女性的男性伴侶，以及她們的子女被納入皇室成員。原因是像小室圭的原來身份，只是一般的平民。目前日本德仁天皇並沒有兒子，而秋篠宮家的悠仁成為下一代的唯一男性，因此他的侄兒或侄女身份，可能影響國會對皇族繼承權問題的討論。