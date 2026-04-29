高市早苗曾承諾減消費稅減至0　日本政府擬改至1%

日本媒體報道，首相高市早苗在今年初的選舉，承諾將食品及飲品的消費稅降至0的諾言，至今仍未落實。原因在於收銀機的調整問題可能要1年時間處理，不過有專家提出1%的話將可以令調整時間縮減至5至6個月內完成，因此政府將考慮調整至1%。
高市早苗在星期二（28日）的國會上，再次提及有關將消費稅降至0%的承諾。她表示有關的政策已寫入執政自民黨的政綱之內，並會堅定不移地推進有關政策，她同時透露在考慮如何加快推進。據日本媒體報道，政府內部已有討論將有關修訂改為1%的降議。報道指，因應國內店舖的收銀機內含消費稅的計算，如果要降至0%，需要用上1年的時間才能改造，令有關政策可能要一段長時間才落實。但是有專家表示，如果將有關的稅金調整至1%，就有可能在5至6個月完成。
日本自民黨的代表在早前的工作會議，透露了政府目前的3個討論方針。其中一個是對經濟的影響，其次是有關於收銀機調整的問題以及對農業以及水產等的影響。報道指，大型超級市場的收銀機系統，要1年的時間進行改造，但1%就可以在5至6個月完成。
至少半年時間差異
對於有關於0%與1%的差異，根據日本的經濟研究指出，一個四人家庭在食品方面消費稅由8%減至0，每年負擔少67,272日圓（約3,300港元），而降至1%，就可以節省58,863日圓（約2,890港元），兩者相差8,409日圓。在政府層面，如果0消費稅政府1年少收5萬億日圓的收入，而1%則少4.4萬億日圓，兩者相差是6,000億日圓。報道指出，如果政府堅持要將降低稅率至0的話，將難及時解決國民的負擔，報道指內部仍在討論。