高市早苗曾承諾減消費稅減至0　日本政府擬改至1%

日本媒體報道，首相高市早苗在今年初的選舉，承諾將食品及飲品的消費稅降至0的諾言，至今仍未落實。原因在於收銀機的調整問題可能要1年時間處理，不過有專家提出1%的話將可以令調整時間縮減至5至6個月內完成，因此政府將考慮調整至1%。

高市早苗在星期二（28日）的國會上，再次提及有關將消費稅降至0%的承諾。她表示有關的政策已寫入執政自民黨的政綱之內，並會堅定不移地推進有關政策，她同時透露在考慮如何加快推進。據日本媒體報道，政府內部已有討論將有關修訂改為1%的降議。報道指，因應國內店舖的收銀機內含消費稅的計算，如果要降至0%，需要用上1年的時間才能改造，令有關政策可能要一段長時間才落實。但是有專家表示，如果將有關的稅金調整至1%，就有可能在5至6個月完成。