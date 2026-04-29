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國際
出版：2026-Apr-29 20:02
更新：2026-Apr-29 20:02

日本隱閉族趨高齡化 六旬者足不出戶依賴九旬親友過活

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日本隱閉族

根據日本內閣府定義，在家裡或自己房間內幾乎不出門，且除非為了自己興趣上的事否則足不出戶，這種狀態持續6個月以上，就稱為「繭居族」(隱閉族)。(互聯網)

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根據一個非牟利組織的調查，日本隱閉族(繭居族)的平均年齡正在上升，最新調查顯示平均年齡為36.9歲，比該組織2014年開始調查時的33.1歲年長。有個案是六旬當事人依靠九旬高齡親友支援生活。

根據日本內閣府定義，在家裡或自己房間內幾乎不出門，且除非為了自己興趣上的事否則足不出戶，這種狀態持續6個月以上，就稱為「繭居族」(隱閉族)。

《朝日新聞》周三(29日)報道，支援繭居族及其家人的非牟利組織「KHJ全國繭居族家族會聯合會」，去年12月至今年1月期間進行調查，對象為繭居族當事人以及家人曾為繭居族的人，後者約280人。調查結果於周二(28日)公布。

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該組織指，調查繭居族的家人之後發現，繭居族當事人之中，43.1%為40歲以上，年過50則佔12.7%。組織發言人日花睦子指出，「有些意見認為，應對繭居族的政策應著眼於年輕族群，但實際情況並非如此。這問題不限於年輕人」。

日本人口老化

日本人口老化問題嚴重，調查顯示有六旬隱閉族依靠九旬高齡親友支援生活。(資料圖片)

此外，支援繭居族的家屬有高齡化趨勢。根據該組織2014年的調查，支援繭居族的家屬平均年齡為62.9歲，但最新調查顯示，已升至66.3歲。

有家人在問卷中沉重地寫道，「只靠我們長者的退休金才能勉強維持生計」、「面對已失去生存慾望的家人，我不知道如何擺脫這種現況」等。

KHJ全國繭居族家族會聯合會事務局長小林幸弘表示，「在繭居族的父母離世後，或父母需要長期照顧，繭居族當事人將無法維持生活，這種情況可能在數年內發生，希望社會正視這個現實」。

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