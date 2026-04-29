日本隱閉族趨高齡化 六旬者足不出戶依賴九旬親友過活

根據日本內閣府定義，在家裡或自己房間內幾乎不出門，且除非為了自己興趣上的事否則足不出戶，這種狀態持續6個月以上，就稱為「繭居族」(隱閉族)。(互聯網)

根據一個非牟利組織的調查，日本隱閉族(繭居族)的平均年齡正在上升，最新調查顯示平均年齡為36.9歲，比該組織2014年開始調查時的33.1歲年長。有個案是六旬當事人依靠九旬高齡親友支援生活。

根據日本內閣府定義，在家裡或自己房間內幾乎不出門，且除非為了自己興趣上的事否則足不出戶，這種狀態持續6個月以上，就稱為「繭居族」(隱閉族)。

《朝日新聞》周三(29日)報道，支援繭居族及其家人的非牟利組織「KHJ全國繭居族家族會聯合會」，去年12月至今年1月期間進行調查，對象為繭居族當事人以及家人曾為繭居族的人，後者約280人。調查結果於周二(28日)公布。