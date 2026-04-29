馬來西亞加強掃蕩詐騙集團 拘捕中國公民涉網上情緣及性服務詐騙

馬來西亞近年加強打擊詐騙犯罪，今年第一季從社交媒體平台刪除逾4萬則涉詐騙內容。同時，警方從4月起展開多項掃蕩行動，拘捕包括中國籍人士在內的多名疑犯，涉網上情緣及性服務詐騙等案件。

馬來西亞犯罪集團透過網絡聊天室和社交媒體，以「愛情投資詐騙」手法接近受害人，先跟受害人建立情感連結，再以高報酬投資引誘，引導受害人匯款到指定帳戶或加密貨幣錢包。部分案件結合「性服務詐騙」設局，增大詐騙金額。

隨著詐騙活動高度依靠社交平台進行，馬來西亞政府與社交平台營運商加強合作。其中，馬來西亞社交平台2023年刪除6,297則詐騙相關內容，2024年增至6萬3,652則，2025年達9萬8,503則。今年第一季已刪除4萬3,618則。