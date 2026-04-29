馬來西亞加強掃蕩詐騙集團 拘捕中國公民涉網上情緣及性服務詐騙

馬來西亞近年加強打擊詐騙犯罪，今年第一季從社交媒體平台刪除逾4萬則涉詐騙內容。同時，警方從4月起展開多項掃蕩行動，拘捕包括中國籍人士在內的多名疑犯，涉網上情緣及性服務詐騙等案件。
馬來西亞犯罪集團透過網絡聊天室和社交媒體，以「愛情投資詐騙」手法接近受害人，先跟受害人建立情感連結，再以高報酬投資引誘，引導受害人匯款到指定帳戶或加密貨幣錢包。部分案件結合「性服務詐騙」設局，增大詐騙金額。
隨著詐騙活動高度依靠社交平台進行，馬來西亞政府與社交平台營運商加強合作。其中，馬來西亞社交平台2023年刪除6,297則詐騙相關內容，2024年增至6萬3,652則，2025年達9萬8,503則。今年第一季已刪除4萬3,618則。
大馬執法部門也同步進行掃蕩。馬來西亞《每日新聞》及《中國報》等報道，馬六甲警方近日破獲2宗案件，分別涉及虛擬性服務詐騙和愛情投資詐騙。
警方在2項行動中共拘捕44人，分別來自印尼、中國及越南，其中中國籍疑犯21人。初步調查顯示，犯罪集團自今年1月起在馬來西亞境內運作，警方正依詐騙及串謀等方向調查，並釐清犯罪集團間是否存在關聯性。
此外，馬六甲警方年初至今展開9項掃蕩行動，拘捕82人，較2025年全年41人明顯增加。
檳城警方也破獲設於大廈內的詐騙機房，拘捕11人，包括3名中國籍人士。警方指出，詐騙集團透過偽造Facebook帳號和應用程式誘騙受害人，鎖定亞洲多國為目標進行網絡詐騙圖利。