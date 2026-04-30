訪美赴國會演說並出席國宴 查理斯三世︰英美關係無可替代

國事訪問美國的英王查理斯三世，周二於美國國會山莊向參眾兩院聯席會議發表演說，指當前國際局勢動盪，尤其歐洲與中東衝突加劇，為全球帶來嚴峻挑戰，強調當今世界沒有任何單一國家能夠獨力承擔。他重申英美關係的獨特地位，形容兩國同盟「無可替代」，並呼籲即使存在分歧，仍須攜手維護民主與共同價值。 查理斯三世是繼已故伊利沙伯二世約三十多年前在國會演講後，歷來第二位在美國國會發言的英國君主。他在演說中提及早前白宮記者協會晚宴發生的槍擊案，「我們在距離這座偉大建築物不遠的地方發生意外後見面，這宗案件意圖傷害你們國家的領導層，煽動恐懼及紛爭，容許我堅決表明如此暴力行為不會得逞」。他進一步指，英美處於充滿不確定性時代，相比母親當年演講時，世界更動盪危險，各國更應展現團結精神，共同守護社會秩序與安全，「無論我們存在甚麼分歧，都要團結捍衛民主，保護人民免受傷害，並向每天冒生命危險為國服務的人致敬」。

查理斯形容英美聯繫根深柢固，既源於歷史衝突，也在磨合中變得更堅韌，「我們的夥伴關係源自爭端，但亦因而更牢固，美英之間的血緣與身份聯繫是無價和永恒，無法代替及牢不可破」。他說英美並非在所有議題上意見一致，但雙方共享民主制度、法律體系與社會傳統，這些共同價值正是同盟關係的基礎。 查理斯亦特別提到北約的重要角色，指該組織在維護跨大西洋安全方面發揮關鍵作用，尤其是在九一一恐襲後首次啟動集體防禦機制。他認為，在當前保衛烏克蘭的局勢中，同樣需要展現堅定而一致的決心，並強調美國與歐洲的夥伴關係比以往任何時候都更加重要。他最後呼籲，英美兩國應繼續與其他盟友合作，在全球範圍內共同守護民主價值觀。查理斯伉儷同晚出席了美方安排的國宴。

特朗普爆母親迷戀查理斯 較早前，美國總統特朗普與夫人梅拉尼婭在白宮為查理斯及王后卡米拉舉行歡迎儀式。特朗普在致辭時以輕鬆語氣表示，其母親曾對年輕時的查理斯十分仰慕，「她真的很愛英國王室，我仍清楚記得她說過『你看年輕的查理斯，他很可愛』，我母親迷戀查理斯。」他亦提及英女王過去在白宮栽種的樹木如今已茁壯成長，象徵兩國長久而深厚的關係，並期望這份友誼能夠延續。查理斯向特朗普送上一個二戰時期英軍潛艇上金色船鐘，形容它象徵了英美共同歷史及光榮未來。