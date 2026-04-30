鮑威爾：卸任聯儲局主席後續留任理事　直至司法部調查完結

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)任期將於下月15日屆滿，他在主持最後一次議息會議後見記者，表示卸任主席後仍會留任聯儲局理事，直至司法部徹底結束對他的法律調查。鮑威爾的理事任期直至2028年1月。

鮑威爾表示，政府的法律攻擊為聯儲局的113年歷史中前所未有，令他別無選擇，只能留下來。他說，留任理事是反映針對聯儲局一系列法律攻擊的擔憂，這些攻擊威脅到局方在不考慮政治因素的情況下，制定貨幣政策的能力，聯儲局必須維持貨幣政策的獨立性，他強調留任不涉及政治性質。當被問及是否相信總統特朗普提名的聯儲局主席人選沃什(Kevin Warsh)能抵禦政治壓力，鮑威爾說，沃什的過渡將會是非常正常、標準的過程，強調不會試圖充當「影子主席」。特朗普其後回應稱，「太遲先生」鮑威爾想留在聯儲局，只因為他在其他地方找不到工作，沒人想要他。