特朗普晤查理斯三世　白宮發相稱「兩位國王」

美國政治新聞網Politico認為，白宮這張帖文是特朗普針對異見人士的反諷。自特朗普進入第二個總統任期以來，美國各地掀起「不要國王」(No Kings)抗議浪潮，矛頭直指特朗普。抗議者認為，他的言行帶有威權色彩，違背美國建國精神。單是去年10月，全美各地舉行超過2,600場「不要國王」抗議活動，參與人數高達700萬，最近3月一次人數約800萬。

特朗普多次發放君主信號 但表明「我不是國王」

特朗普上任後多次發放具有君主色彩的身份信號，2025年10月，他發布AI生成短片顯示他頭戴王冠、駕駛戰鬥機，從高喊「不要國王」的抗議者頭頂掠過，向人羣空投排泄物。同日他又分享另一段AI影片顯示，自己身披皇家斗篷、戴王冠、手握寶劍，面前跪著一羣國會民主黨人。今年2月，特朗普為慶祝紐約市擁堵收費計劃被否決，發帖稱「擁堵收費已死！曼哈頓，乃至整個紐約，都得救了！國王萬歲！」白宮新聞辦公室隨後發布一張特朗普戴著皇冠、背靠紐約天際線的照片。不過，特朗普亦分別在去年10月的《霍士新聞》問，以及上周日(26)的《60分鐘》時事節目中表示：「我不是國王」。