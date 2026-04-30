珍惜生命｜梨泰園救人英雄失蹤10日被發現離世　曾飽受PTSD折磨

曾於2022年梨泰院人踩人事故中見義勇為的救人英雄，據報在失蹤10天後，遺體被發現於抱川巿旺方山。據指，他是一名30多歲商人，在慘劇後飽受創傷後壓力症(PTSD)折磨。
綜合報道，南韓京畿道的抱川警察署昨日(29日)表示，於上午約11時57分，在抱川市仙壇洞的王方山一帶，發現30多歲男子A某的遺體，從外觀判斷已死亡一段時間，屍體已出現屍僵。警方指，A某本月19日離開住處後，與家人失去聯繫，25日警方接獲失蹤通報，其後確認他最後行蹤在抱川巿旺方山附近，28日下午4時起，展開大規模搜索行動。29日將搜救規模大至30名警員、20名消防員，經過5小時搜索，最終尋獲A某。警方根據現場情況初步判斷無他殺跡象，計劃通過現場精密鑒定查明確切死因，同時將慎重考慮是否進行屍檢。
據指A某曾向人傾訴自己心理痛苦
2022年10月29日，首爾龍山區的梨泰院迎來解除新冠疫情的口罩禁令後首次大型活動，惟由於大量人潮短時間內湧入狹窄巷弄釀成人踩人，最終造成多達159人死亡，196人傷的慘劇。A某當時在梨泰院漢密爾頓酒店附近，穿越人群搬運傷者，惟此後長期飽受創傷後壓力症候群，加上近年來南韓消費低迷，其經營的生意陷入困境，他曾向周遭的人傾訴自己心理痛苦。一名消防員在參與梨泰院人踩人事故救援行動後，出現嚴重心理創傷，患有憂鬱症、失眠等症狀，去年8月失蹤10日後被發現已輕生離世。