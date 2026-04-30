珍惜生命｜梨泰園救人英雄失蹤10日被發現離世　曾飽受PTSD折磨

曾於2022年梨泰院人踩人事故中見義勇為的救人英雄，據報在失蹤10天後，遺體被發現於抱川巿旺方山。據指，他是一名30多歲商人，在慘劇後飽受創傷後壓力症(PTSD)折磨。

綜合報道，南韓京畿道的抱川警察署昨日(29日)表示，於上午約11時57分，在抱川市仙壇洞的王方山一帶，發現30多歲男子A某的遺體，從外觀判斷已死亡一段時間，屍體已出現屍僵。警方指，A某本月19日離開住處後，與家人失去聯繫，25日警方接獲失蹤通報，其後確認他最後行蹤在抱川巿旺方山附近，28日下午4時起，展開大規模搜索行動。29日將搜救規模大至30名警員、20名消防員，經過5小時搜索，最終尋獲A某。警方根據現場情況初步判斷無他殺跡象，計劃通過現場精密鑒定查明確切死因，同時將慎重考慮是否進行屍檢。