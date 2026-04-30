查理斯三世伉儷紐約悼念911罹難者　慰問卡留言︰與美國人民同行

英國國王查理斯三世與王后卡米拉於4月29日訪問美國紐約期間，前往國家911紀念博物館，向2001年9月11日恐怖襲擊事件的罹難者致意，並獻上花束悼念。
在儀式中，查理斯三世於紀念池旁放置由白丁香、水仙與牡丹組成的花束，並附上親筆手寫卡片，向罹難者致哀。卡片內容表示，英國王室「紀念所有在悲劇中失去生命的人，並在這份深切傷痛中，與美國人民團結同行」。
與罹難者家屬見面
當天，英王與王后也與罹難者家屬、搜救人員及地方官員見面，表達關懷與支持。紐約市前市長彭博陪同出席儀式，並帶領英王伉儷前往象徵世貿雙塔遺址的紀念池。
此次行程為英國王室訪美國國是訪問的一部分，適逢美國建國250周年前夕。查理斯三世在此前的國會演說中亦提及911事件，強調英美兩國在危機中攜手合作的歷史情誼，並重申雙方長期盟友關係。
此外，王室此行也安排與受害者家屬面對面交流。有家屬表示，兩人態度親切、真誠，讓人感受到尊重與關懷，進一步凸顯紀念活動的人性與情感層面。
911恐怖攻擊事件造成近3,000人喪生，是美國史上最嚴重的恐怖攻擊之一，而位於紐約世貿中心原址的紀念設施，至今仍是全球重要的悼念地方。
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