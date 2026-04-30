查理斯三世伉儷紐約悼念911罹難者　慰問卡留言︰與美國人民同行

英國國王查理斯三世與王后卡米拉於4月29日訪問美國紐約期間，前往國家911紀念博物館，向2001年9月11日恐怖襲擊事件的罹難者致意，並獻上花束悼念。

在儀式中，查理斯三世於紀念池旁放置由白丁香、水仙與牡丹組成的花束，並附上親筆手寫卡片，向罹難者致哀。卡片內容表示，英國王室「紀念所有在悲劇中失去生命的人，並在這份深切傷痛中，與美國人民團結同行」。

與罹難者家屬見面

當天，英王與王后也與罹難者家屬、搜救人員及地方官員見面，表達關懷與支持。紐約市前市長彭博陪同出席儀式，並帶領英王伉儷前往象徵世貿雙塔遺址的紀念池。