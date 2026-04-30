瑞士6月就限制人口1000萬舉行公投　民調：過半受訪者支持

瑞士將於6月中舉辦一項公投，主題是限制國家人口發展，上限不能超過1,000萬人，瑞士政府表示強烈反對。根據最新民調顯示，有過半瑞士公民支持這項提案，支持率還持續上升。

綜合報道，根據2025年的統計資料，目前瑞士人口約為906萬人，外籍人士約佔27%，右翼政黨「瑞士人民黨」(SVP)的提案提議在2025年人口不能超過1,000萬，且應中斷瑞士與歐盟人口流通的協議。瑞士人民黨是瑞士國會最大黨，反對與歐盟更進一步整合，認為此舉會威脅瑞士主權，且帶來過多監管措施。瑞士政府則表示強烈反對，認為這項提案傷害瑞士與歐盟的合作關係，使瑞士勞動市場受限，不利經濟發展。反對公投的人士則指出，瑞士與歐盟鄰國的合作，讓瑞士蒙受利益更多，尤其是與意大利、法國、奧地利與德國4個鄰國的合作，讓瑞士受惠不少。不過，民調顯示，支持提案的民眾卻超過半數。