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國際
出版：2026-Apr-30 15:45
更新：2026-Apr-30 15:45

人咬狗｜醉漢與警犬互咬　警員拘捕過程惹爭議(有片)

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人咬狗，醉漢與警犬互咬，警員拘捕過程惹爭議。(X)

人咬狗，醉漢與警犬互咬，警員拘捕過程惹爭議。(X)

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美國阿拉巴馬州佛羅倫斯一名醉酒男子在被捕過程中，與警員發生衝突，期間竟然反咬警犬，這宗離奇事件迅速引起網民關注，並就執法過程討論。綜合報道，事發於上周三(22)，一名46歲醉酒男子David Culliver在街頭擾亂交通秩序並拒捕，有巿民拍攝影片顯示，3名警員將David壓制於一輛車前，其中1人拉著David至少一條腿，另1人壓製David身體，餘下1人拉著其手部，David仍企圖掙扎，過程中，領犬員指示警犬撕咬David腿部，David吃痛，拉著警犬的前手不放，警員再施壓制止直止他鬆手。詎料David剛抬起頭，就彎腰反咬警犬，隨即遭幾名警員重拳擊打頭部使其鬆口，警員喝罵：「為何咬我的狗？」David回應：「你的狗先咬我。」影片於網上引發關注，有網民質疑警員經常對手無寸鐵的人使用警犬，可能過度使用武力，導致嚴重的傷害甚至死亡；亦有網民認為警犬是執法資產，警察保護警犬的舉動正當。

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3名警員將David壓制於一輛車前，David仍企圖掙扎。(X) 領犬員指示警犬撕咬David腿部。(X) David吃痛，拉著警犬的前手不放，警員再施壓制止直止他鬆手。(X) David吃痛，拉著警犬的前手不放，警員再施壓制止直止他鬆手。(X) 詎料David剛抬起頭，就彎腰反咬警犬。(X)

警方強調多名警官都無法控制他

佛羅倫斯警方隨後公布執法記錄影片，涉及David被捕的過程。警方表示，事件起因是警方22日在一處住宅執行搜索令。David並非調查對象，他走到馬路對面詢問警方相關狀況，並無視多次不要幹預的警告，於是警員對他進行拘捕。警方強調，David處於醉酒狀態，行為異常，並對警官進行言語威脅，多名警官都無法控制他。根據當地法律，攻擊警犬被視為襲警行為，可能面臨刑事處罰。此外，警犬經簡單治療後已重返崗位，未有報告嚴重傷情。

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警告：影片內容涉及暴力及不當用語

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