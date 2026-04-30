人咬狗｜醉漢與警犬互咬　警員拘捕過程惹爭議(有片)

美國阿拉巴馬州佛羅倫斯一名醉酒男子在被捕過程中，與警員發生衝突，期間竟然反咬警犬，這宗離奇事件迅速引起網民關注，並就執法過程討論。綜合報道，事發於上周三(22日)，一名46歲醉酒男子David Culliver在街頭擾亂交通秩序並拒捕，有巿民拍攝影片顯示，3名警員將David壓制於一輛車前，其中1人拉著David至少一條腿，另1人壓製David身體，餘下1人拉著其手部，David仍企圖掙扎，過程中，領犬員指示警犬撕咬David腿部，David吃痛，拉著警犬的前手不放，警員再施壓制止直止他鬆手。詎料David剛抬起頭，就彎腰反咬警犬，隨即遭幾名警員重拳擊打頭部使其鬆口，警員喝罵：「為何咬我的狗？」David回應：「你的狗先咬我。」影片於網上引發關注，有網民質疑警員經常對手無寸鐵的人使用警犬，可能過度使用武力，導致嚴重的傷害甚至死亡；亦有網民認為警犬是執法資產，警察保護警犬的舉動正當。