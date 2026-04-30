美國聯合航空客機疑撞無人機　安全降落無人受傷

美國一架聯合航空（United Airlines）客機在4月29日降落時，疑似於空中與無人機接觸。幸班機最終安全降落，未造成傷亡或機體損壞。
該航班自三藩市起飛，目的地為聖地牙哥國際機場。根據機師與航管通訊錄音，機師在降落前通報，飛機約在3000至4000英尺高度時，疑似撞上一件物體，並形容該物體為「小型、紅色且有光澤」。
形容物體「小型、紅色且有光澤」
聯合航空隨後證實，該航班確實回報稱曾遭遇上疑似無人機，但目前尚無法確認是否發生碰撞。美國聯邦航空總署（FAA）也表示，機組人員在接近機場時曾發現疑似無人機，並通報空中交通管制。
該航班載有48名乘客及6名機組人員，最終順利降落，所有乘客均安全落機。航空公司表示，飛機落地後已全面檢查，並未發現任何損壞。
FAA指出，事發當時並未接獲其他機師通報發現無人機，相關事件仍在調查中。
專家指出，無人機在機場周邊空域飛行受到嚴格限制，一般民用無人機飛行高度通常不得超過400英尺，且不可靠近機場航道。此事件若屬實或涉及違規操作，有機會構成嚴重飛安風險。
隨著無人機使用日益普及，類似「近距離接觸」或險些碰撞的事件頻頻發生，事件也再度凸顯無人機管理與空域安全的重要性。
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Earlier today, a drone struck a United Airlines Boeing 737 MAX 9 twin-jet aircraft as it was landing at San Diego International Airport, California. The collision happened at 3000 feet, well above the legal altitude of 400 feet for recreational and commercial drones.— PPN - PulsePoint News (@wogoa1) April 30, 2026
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