美國聯合航空客機疑撞無人機　安全降落無人受傷

美國一架聯合航空（United Airlines）客機在4月29日降落時，疑似於空中與無人機接觸。幸班機最終安全降落，未造成傷亡或機體損壞。

該航班自三藩市起飛，目的地為聖地牙哥國際機場。根據機師與航管通訊錄音，機師在降落前通報，飛機約在3000至4000英尺高度時，疑似撞上一件物體，並形容該物體為「小型、紅色且有光澤」。

形容物體「小型、紅色且有光澤」

聯合航空隨後證實，該航班確實回報稱曾遭遇上疑似無人機，但目前尚無法確認是否發生碰撞。美國聯邦航空總署（FAA）也表示，機組人員在接近機場時曾發現疑似無人機，並通報空中交通管制。