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國際
出版：2026-Apr-30 15:57
更新：2026-Apr-30 15:57

美國聯合航空客機疑撞無人機　安全降落無人受傷

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美國聯合航空客機疑撞無人機　安全降落無人受傷（示意圖，非涉事客機）

美國聯合航空客機疑撞無人機　安全降落無人受傷（示意圖，非涉事客機）

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美國一架聯合航空（United Airlines）客機在4月29日降落時，疑似於空中與無人機接觸。幸班機最終安全降落，未造成傷亡或機體損壞。

該航班自三藩市起飛，目的地為聖地牙哥國際機場。根據機師與航管通訊錄音，機師在降落前通報，飛機約在3000至4000英尺高度時，疑似撞上一件物體，並形容該物體為「小型、紅色且有光澤」。

形容物體「小型、紅色且有光澤」

聯合航空隨後證實，該航班確實回報稱曾遭遇上疑似無人機，但目前尚無法確認是否發生碰撞。美國聯邦航空總署（FAA）也表示，機組人員在接近機場時曾發現疑似無人機，並通報空中交通管制。

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該航班載有48名乘客及6名機組人員，最終順利降落，所有乘客均安全落機。航空公司表示，飛機落地後已全面檢查，並未發現任何損壞。

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FAA指出，事發當時並未接獲其他機師通報發現無人機，相關事件仍在調查中。

專家指出，無人機在機場周邊空域飛行受到嚴格限制，一般民用無人機飛行高度通常不得超過400英尺，且不可靠近機場航道。此事件若屬實或涉及違規操作，有機會構成嚴重飛安風險。

隨著無人機使用日益普及，類似「近距離接觸」或險些碰撞的事件頻頻發生，事件也再度凸顯無人機管理與空域安全的重要性。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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