美國起訴墨西哥錫那羅亞州長等10人　涉勾結販毒集團

墨西哥錫那羅亞州州長莫亞（Rubén Rocha Moya）等10人遭美國起訴與販毒集團勾結。（路透社）

美國司法部近日正式起訴墨西哥錫那羅亞州州長莫亞（Rubén Rocha Moya）及另外9名現任與前任官員，指控其與臭名昭著的錫那羅亞販毒集團勾結，協助大量毒品輸入美國，引致美、墨兩國關係緊張。 根據美國紐約聯邦法院解封的起訴書，莫亞等人被控與販毒集團高層合作，協助運送包括芬太尼、海洛英、可卡因與甲基苯丙胺等毒品進入美國市場，並藉此換取政治支持與巨額賄賂。 指墨西哥官員包庇毒販 涉嫌情報 控方指出，相關官員不僅包庇販毒集團，還涉嫌洩露執法與軍事情報，甚至指示地方警力協助保護毒品運輸，讓集團得以長期運作並擴大勢力。

此外，起訴書也提到，部分被告涉及暴力犯罪，包括綁架及謀殺案件，使案件更為嚴重。

莫亞否認 強調會證明清白 莫亞已公開否認罪行，稱相關指控 「毫無根據且出於政治動機」，並強調將證明自己清白。 墨西哥政府則表示，已收到美方提出的引渡請求，但目前認為相關證據仍不足，案件仍待進一步審查。 分析指出，此案顯示美國打擊毒品犯罪的範圍，已從販毒集團本身擴大至疑似與其勾結的政治人物，可能對美國及墨西哥關係造成嚴重衝擊，尤其在安全合作與貿易談判的敏感時刻。 錫那羅亞州位於墨西哥西北部，長期被視為全球毒品走私的重要據點之一，而錫那羅亞販毒集團更是全球最具影響力的犯罪組織之一。