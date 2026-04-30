日本警察通緝東京錘襲學生男子　疑兇母自責應及早報警

日本東京郊區福生市，在周三（29日）發生的襲擊案件，警察今日以殺人未遂的嫌疑，通緝44歲的男子高林輝行。據日本媒體報道，高林2年前已經因為噪音問題斬死人，後來獲豁免起訴。高林的同住母親在受訪時自責指，她應該及早就報警，又呼籲高林盡快自首。
44歲的高林輝行，在星期三的上午，於福生市的一個路邊，因為覺得路上一對高中生說話大聲，用錘襲擊其中一名17歲學生，學生頭部被多次重擊，導致男生頭部重創。警察之後到場時，高林再用殺蟲劑噴向6名警員，之後逃回自己家中反鎖屋內與警察對峙。警察其後在下午破門入屋，證實高林早在中午左右已從住所的後門逃走。警察今日就發出通緝令，尋找高林的下落。
兩年半前斬死人未被起訴
據調查人員透露，高林其實早在2年半前亦因為噪音問題，用斧頭襲擊另一名10多歲的少年，導致對方死亡。但是東京的檢察廳證實，當時沒有對高林作出起訴。高林的母親在接受傳媒採訪時就表示，高林住在1樓，他在昨日清晨5時半就因為覺得外邊嘈吵而憤怒，因為他身體高大，母親都未能阻撓。高林在襲擊警員後逃回家中，並拿出刀威脅警員，警察其後從住宅救出男子的母親。警察直至周三下午4時半才破門入屋，不過據附近的閉路電視，證實高林在4個小時前的中午已從後門逃走。
高林的母親在受訪時又表示，在他襲擊高中生前已叫着他「住手」，現在希望他可以自首。又表示，如果自己當時及早報警，可能阻止到事態升級。