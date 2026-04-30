日本警察通緝東京錘襲學生男子　疑兇母自責應及早報警

日本東京郊區福生市，在周三（29日）發生的襲擊案件，警察今日以殺人未遂的嫌疑，通緝44歲的男子高林輝行。據日本媒體報道，高林2年前已經因為噪音問題斬死人，後來獲豁免起訴。高林的同住母親在受訪時自責指，她應該及早就報警，又呼籲高林盡快自首。

44歲的高林輝行，在星期三的上午，於福生市的一個路邊，因為覺得路上一對高中生說話大聲，用錘襲擊其中一名17歲學生，學生頭部被多次重擊，導致男生頭部重創。警察之後到場時，高林再用殺蟲劑噴向6名警員，之後逃回自己家中反鎖屋內與警察對峙。警察其後在下午破門入屋，證實高林早在中午左右已從住所的後門逃走。警察今日就發出通緝令，尋找高林的下落。