利比亞難民船海上漂流8日釀悲劇　至少17人喪生9人失蹤

利比亞（Libya）紅新月會與當地安全部門表示，一艘載有難民的船隻在地中海失去動力後漂流8日，最終造成至少17人死亡，另有9人失蹤，恐已罹難。

事件發生在利比亞東部城市托布魯克（Tobruk）外海、靠近埃及邊境地區。救援人員在海軍與海岸警衛隊協助下，救起7名生還者，其餘人員則預計不幸遇難。

海上漂流 缺食物與水

利比亞紅新月會指出，該船在海上長時間漂流，期間缺乏食物與水，導致船上人員陸續死亡。當局預期，失蹤者遺體可能在未來幾天被海浪沖上岸。