利比亞難民船海上漂流8日釀悲劇　至少17人喪生9人失蹤

利比亞（Libya）紅新月會與當地安全部門表示，一艘載有難民的船隻在地中海失去動力後漂流8日，最終造成至少17人死亡，另有9人失蹤，恐已罹難。
事件發生在利比亞東部城市托布魯克（Tobruk）外海、靠近埃及邊境地區。救援人員在海軍與海岸警衛隊協助下，救起7名生還者，其餘人員則預計不幸遇難。
海上漂流 缺食物與水
利比亞紅新月會指出，該船在海上長時間漂流，期間缺乏食物與水，導致船上人員陸續死亡。當局預期，失蹤者遺體可能在未來幾天被海浪沖上岸。
利比亞長期是非洲難民前往歐洲的重要中轉站，許多人為逃離戰亂與貧困，冒險穿越沙漠與地中海。然而，這條路線危險性極高，海難事件頻生。
另一方面，利比亞司法機構近日加強打擊人口販運活動。當地法院已判處一個走私集團成員最重達22年徒刑，罪名包括人口販運、綁架勒索與虐待。同時，控方也逮捕另一個涉嫌安排難民搭乘破舊船隻出海的犯罪集團，該事件曾導致38名來自蘇丹、埃及與埃塞俄比亞的人喪生。
專家指出，隨著合法難民管道收緊，越來越多難民被迫依賴人口販運網絡，進一步加劇地中海移民危機，使死亡風險持續增加。
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خفر السواحل الليبي يعلن انتشال جثث 17 مهاجرا وإنقاذ 7 آخرين قبالة سواحل طبرق pic.twitter.com/5cy3jbCbUW— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 30, 2026