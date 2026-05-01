「可卡因河馬」擬被哥倫比亞政府撲殺 印度富三代出手助移民（美聯社）

哥倫比亞計畫對一批被稱為「可卡因河馬」的外來種撲殺。這批河馬是哥國已故大毒梟艾斯高巴（Pablo Escobar）於1980年代非法引進的「寵物」後代。但印度超級富豪安巴尼（Mukesh Ambani）之子阿南特（Anant Ambani）表態，稱願意接收80隻河馬，並安置在他印度的野生動物保護區。

根據《CNN》，艾斯高巴當時希望在拉丁美洲建立一座最大規模的私人動物園。但此外來種河馬經繁衍增至約160隻，對當地原生物種構成嚴重威脅。政府數周前宣布計畫撲殺其中80隻引發爭議。

阿南特︰河馬無法選擇出生地點