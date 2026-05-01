「可卡因河馬」擬被哥倫比亞政府撲殺　印度富三代出手助移民

哥倫比亞計畫對一批被稱為「可卡因河馬」的外來種撲殺。這批河馬是哥國已故大毒梟艾斯高巴（Pablo Escobar）於1980年代非法引進的「寵物」後代。但印度超級富豪安巴尼（Mukesh Ambani）之子阿南特（Anant Ambani）表態，稱願意接收80隻河馬，並安置在他印度的野生動物保護區。
根據《CNN》，艾斯高巴當時希望在拉丁美洲建立一座最大規模的私人動物園。但此外來種河馬經繁衍增至約160隻，對當地原生物種構成嚴重威脅。政府數周前宣布計畫撲殺其中80隻引發爭議。
阿南特︰河馬無法選擇出生地點
阿南特在社交平台發文強調哥倫比亞應重新決定，「這80隻河馬無法選擇出生地點，也無法選擇牠們如今所面臨的困境。牠們是有感知能力的生命，若我們有能力透過安全人道的方案拯救牠們，就有責任嘗試」。
阿南特創立的野生動物保護機構「Vantara」位於古吉拉特邦（Gujarat），收容約2000多個物種超過15萬隻動物。「Anant Ambani行政總裁Vivaan Karani代表阿南特向哥倫比亞環境與永續發展部長Irene Vélez Torres發出聲明，提議將河馬遷移至經特別設計的環境確保其福祉。
Karani在聲明中表示，若哥倫比亞政府批准該提議，遷移過程將「嚴格遵循必要的核准、許可證、盡職調查程序、生物安全要求及物流規劃」，並承諾在遵循「對任何生命不造成傷害」的原則下，為河馬提供「終身」照顧。
阿南特是印度最大的私人企業信實工業有限公司（RIL）的超級富三代，自稱是動物愛好者。2024年，他與印度藥廠千金麥昌特（Radhika Merchant）結婚，婚禮前的盛大慶典持續數月，轟動全球。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章