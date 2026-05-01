伊朗局勢｜美防長︰60日限期因停火而暫停計算 惹國會議員及法律界爭議

美國特朗普政府主張，與伊朗的軍事衝突已因4月初開始的停火而「實質結束」，此一說法可能讓白宮得以避免依法律向國會申請授權，立即引發國會與法律界爭議。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在參議院聽證會中表示，目前美、伊雙方處於停火狀態，因此依政府的解讀，《戰爭權力法》（War Powers Resolution）所規定的60日期限應「暫停或停止計算」。

恐削國會監察權力

然而，這種說法遭到國會議員與法律專家質疑。批評者認為，《戰爭權力決議案》並未允許因停火而暫停60日期限，政府此舉可能削弱國會對戰爭權力的監察機制。