伊朗局勢｜美防長︰60日限期因停火而暫停計算 惹國會議員及法律界爭議

美國特朗普政府主張，與伊朗的軍事衝突已因4月初開始的停火而「實質結束」，此一說法可能讓白宮得以避免依法律向國會申請授權，立即引發國會與法律界爭議。
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在參議院聽證會中表示，目前美、伊雙方處於停火狀態，因此依政府的解讀，《戰爭權力法》（War Powers Resolution）所規定的60日期限應「暫停或停止計算」。
恐削國會監察權力
然而，這種說法遭到國會議員與法律專家質疑。批評者認為，《戰爭權力決議案》並未允許因停火而暫停60日期限，政府此舉可能削弱國會對戰爭權力的監察機制。
根據1973年通過的《戰爭權力決議案》，美國總統在未獲國會授權的情況下，進行軍事行動最多僅能持續60日，除非取得延長或正式授權。隨著期限逼近，國會對於是否應介入限制戰事的壓力持續升高。
儘管目前處於停火狀態，美軍仍持續在波斯灣地區進行軍事部署，包括對伊朗石油運輸施加壓力的海上行動，包括禁止船隻進出伊朗港口，而根據國際法，封鎖即被視為戰爭行為。
分析人士警告，若政府以停火為由規避國會授權，恐為未來總統擴張軍事權力開啟先例，進一步引發憲政爭議。
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