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國際
出版：2026-May-03 12:15
更新：2026-May-03 12:15

俄烏戰爭｜日本放寬出口武器　烏盼結合實戰共同研發

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烏克蘭國防工業製造商Fire Point公司預告2027年要推出成本更低的新防空系統。（圖／路透）

烏克蘭國防工業製造商Fire Point公司預告2027年要推出成本更低的新防空系統。（圖／路透）

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在日本政府近期放寬武器出口限制後，烏克蘭表示，未來有望與日本展開防務合作，甚至取得軍事裝備支援，以強化對抗俄羅斯入侵的能力。

烏克蘭駐日大使盧托維諾夫（Yurii Lutovinov）接受訪問時指出，日本政策鬆綁「讓雙方可以開始對話」，形容此舉在戰略上是「重大進展」。

「讓雙方可以開始對話」

此次政策調整由日本首相高市早苗主道，被視為日本逐步擺脫戰後和平主義的重要一步。儘管新規仍維持對衝突地區出口武器的限制，但允許在符合日本國家安全利益的情況下例外處理，為與烏克蘭的合作留下空間。

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烏克蘭方面表示，除了潛在的武器供應外，也希望日本能投資其飛彈防禦系統與無人機技術發展。烏方強調，結合日本的高端技術與烏克蘭的實戰經驗，有機會共同開發具競爭力的軍事產品。

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路透社報道，隨着俄烏戰爭持續以及中東局勢緊張，西方國家武器產能面臨壓力，日本的政策轉變因此受到高度關注。

正加速調整國防戰略

另一方面，日本政府也將烏克蘭局勢與自身安全環境相連結，特別是在面對中國軍力擴張與台海潛在衝突風險的背景下，東京正加速調整國防戰略。

不過，目前日本尚未正式承諾向烏克蘭提供致命性武器，雙方合作仍處於初步討論階段。分析人士認為，未來發展仍將取決於日本國內政策限制及國際政治情勢變化。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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