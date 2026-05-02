澳洲5歲原住民女童遇害　男嫌犯遭「私刑」演變大規模警民衝突

數百人包圍醫院要求警方交出殺害女童的嫌犯，期間一輛警車被縱火。（圖／路透社）

《紐約時報》引述《澳洲廣播公司》（ABC）報導，警方與志工展開當地史上最大規模的搜查行動，連續5天在北領地愛麗絲泉南方「老礦工原住民營地」（Old Timers Aboriginal Town Camp）附近崎嶇不平的茂密地帶搜尋於上月27日夜間失蹤的女童。

澳洲內陸城鎮愛麗絲泉（Alice Springs）近日爆發嚴重暴力衝突。數百位憤怒的群眾包圍醫院怒吼、投擲石塊、瓶罐等物品，要求警方交出涉嫌殺害5歲原住民女童的男嫌犯，警方動用橡膠彈與催淚瓦斯驅散人群，期間有警車遭到縱火。

應家屬要求與原住民習俗，女童被稱為「Kumanjayi Little Baby」。然而，搜索行動最終以令人心碎的結局告終，當局上月30日在距離女童最後現身地點約3英里的地點發現其遺體。

女童被發現的數小時後，警方接到報案稱，47歲的疑兇路易斯（Jefferson Lewis）主動現身營地自首，遭到部份人施以「私刑」，被襲擊至昏迷。警方趕到現場後制止襲擊並將路易斯拘捕送醫。過程中，大約200名憤怒的人群還襲擊了急救人員。

憤怒族人要求警交出嫌犯爆衝突

當疑犯被送到醫院時，約400人再度包圍醫院，指控警方保護罪犯，試圖闖入接觸路易斯。騷亂造成多名警員受傷，警方逮捕一名試圖縱火燒車的女子。為確保路易斯和醫護人員的安全，警方已將路易斯轉至其他醫院。