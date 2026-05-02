伊朗局勢｜美國戰爭60日期限已至！特朗普同意停火應暫停計算

繼戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）後，美國總統特朗普（Donald Trump）近日也致函國會表示，在當前停火狀態下，美國與伊朗之間的敵對行動已經「終止」，因此毋須遵守戰爭授權期限規定，立即在國會與法律界引發爭議。
根據美國《戰爭權力法》（War Powers Resolution），總統在未經國會授權的情況下動用武力，須在60天內取得批准，否則必須終止軍事行動。然而特朗普主張，隨著上月達成停火協議，相關期限已「暫停計算」。特朗普在信中指出，自2026年4月7日以來，美軍與伊朗之間未再發生交火，「自2月28日開始的敵對行動已經終止」。此說法正值通知國會滿60天之際，被視為試圖規避法律限制。
60天期限算法 特朗普政府自有解釋
儘管目前維持停火，美伊雙方仍未達成長期和平協議。伊朗官方媒體報導，德黑蘭已透過巴基斯坦向美方轉交新的談判提案，但內容尚未公開，也不確定是否已送達美國。特朗普對談判進展表達不滿，指出協議難以達成，部份原因在於伊朗領導層在戰爭中損失多名高層軍事人物後陷入「混亂」。他透露，美國中央司令部曾提出多種選項，從全面升級軍事打擊到推動外交協議不等，但強調最終將「妥善解決問題」，不會草率結束衝突。同時，美國財政部警告，任何個人或企業若向伊朗支付通行費以通過霍爾木茲海峽，可能違反美國制裁規定。該重要航道目前實質上仍處於封鎖狀態，對全球經濟造成衝擊。
在國會方面，議員正面臨是否就對伊戰事進行表決授權的壓力。國防部長赫格塞斯日前在聽證會中主張，停火已使期限「暫停」，但民主黨參議員提凱恩（Tim Kaine）反駁稱，法律並不支持此一解釋。法律學者亦對政府立場提出質疑。華府喬治城大學法律中心（Georgetown University Law Center）教授布蘭登史密斯指出，即使存在停火，也不代表衝突已永久結束，因此不應中止60天期限。分析指出，若特朗普政府持續以此解釋進行軍事行動，最終可能需由國會或法院介入裁決。
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