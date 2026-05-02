伊朗局勢｜美國戰爭60日期限已至！特朗普同意停火應暫停計算

繼戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）後，美國總統特朗普（Donald Trump）近日也致函國會表示，在當前停火狀態下，美國與伊朗之間的敵對行動已經「終止」，因此毋須遵守戰爭授權期限規定，立即在國會與法律界引發爭議。

根據美國《戰爭權力法》（War Powers Resolution），總統在未經國會授權的情況下動用武力，須在60天內取得批准，否則必須終止軍事行動。然而特朗普主張，隨著上月達成停火協議，相關期限已「暫停計算」。特朗普在信中指出，自2026年4月7日以來，美軍與伊朗之間未再發生交火，「自2月28日開始的敵對行動已經終止」。此說法正值通知國會滿60天之際，被視為試圖規避法律限制。