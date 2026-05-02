美國國防部證實　6至12個月內從德國撤出5000駐軍

五角大廈證實，將在未來6至12個月內，自德國撤出約5000名駐軍，落實川普的威脅。（圖／路透）

美國國防部1日宣布，將在未來6至12個月內，自德國撤出約5,000名駐軍，落實總統特朗普（Donald Trump）之前的撤軍威脅。此舉正值美方與德國領導層因中東局勢出現嚴重分歧之際，外界憂心將衝擊北大西洋公約組織的團結。

美國國防部表示，此次撤軍決定是基於對歐洲軍力部署的全面評估，以及戰區需求與實際情勢所作出的調整。報導指出，特朗普近期與德國總理默茨（Friedrich Merz）關係緊張。默茨曾批評美國在對伊朗戰爭中的戰略，並指伊朗在談判中「羞辱」美方，此言引發特朗普不滿，進而威脅削減駐德美軍。