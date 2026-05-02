美國國防部證實　6至12個月內從德國撤出5000駐軍

美國國防部1日宣布，將在未來6至12個月內，自德國撤出約5,000名駐軍，落實總統特朗普（Donald Trump）之前的撤軍威脅。此舉正值美方與德國領導層因中東局勢出現嚴重分歧之際，外界憂心將衝擊北大西洋公約組織的團結。
美國國防部表示，此次撤軍決定是基於對歐洲軍力部署的全面評估，以及戰區需求與實際情勢所作出的調整。報導指出，特朗普近期與德國總理默茨（Friedrich Merz）關係緊張。默茨曾批評美國在對伊朗戰爭中的戰略，並指伊朗在談判中「羞辱」美方，此言引發特朗普不滿，進而威脅削減駐德美軍。
特朗普近期與德國總理默茨關係緊張
德國目前是美軍在歐洲最重要的駐地之一，部署包括歐洲司令部、非洲司令部、蘭斯坦空軍基地，以及大型軍醫設施等關鍵軍事基礎建設，同時也被視為美國在歐洲與中東進行軍事行動的重要樞紐。分析指出，此次撤軍規模約占駐德美軍總數的一部分，但在俄烏戰爭持續與歐洲安全情勢緊張之際，仍可能削弱美國對歐洲的軍事嚇阻力，並對跨大西洋安全合作帶來不確定性。
國會與安全專家亦對此表達憂慮，認為在地緣政治風險升高之際縮減兵力，可能被視為削弱對盟友的承諾，甚至間接有利於俄羅斯。整體而言，此次撤軍決策不僅是軍事部署調整，更反映美歐關係裂痕加深，也為北約未來的戰略方向投下變數。
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