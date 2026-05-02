中國出任安理會輪值主席　宣示三重點：重振《聯合國憲章》權威

聯合國安理會的當月輪值主席5月輪到中國。中國駐聯合國代表傅聰表示本月將聚焦「3重點」，即重振《聯合國憲章》權威和聯合國作用、推動中東問題政治解決、支持非洲穩定發展。另針對霍爾木茲海峽問題，他強調，當前任務是確保維持停火，確保美伊本著誠意恢復談判，為海峽重新開放奠基。
根據官媒《央視新聞》，傅聰1日在記者會上稱，近年國際局勢動蕩加劇，衝突對抗增多，多邊體系和國際法治遭嚴重衝擊。國際社會迫切需要採取行動，重振《聯合國憲章》權威和聯合國作用，避免世界退回弱肉強食的「叢林法則」。傅聰表示，安理會將舉行高級別公開辯論會，推動各國重溫《聯合國憲章》初心使命、捍衛二戰成果，重振聯合國在國際體系中的核心作用。傅聰又稱，安理會將例行審議巴以、黎巴嫩、敘利亞等問題，推動有關各方保持冷靜克制，儘快停火止戰，通過外交手段化解爭端，推動地區局勢降溫。
他強調，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，加薩地帶和約旦河西岸局勢令人擔憂，「兩國方案」基礎面臨被掏空的風險。安理會應敦促有關各方特別是以色列全面遵守加薩停火協議，保障人道物資准入，停止定居點活動。
指應敦促以色列全面遵守加薩停火協議
傅聰又喊話安理會要發出維護黎巴嫩主權、安全和領土完整的有力訊號，推動各方停止敵對行動，支持黎巴嫩政府穩定國內局勢、保障民生。此外，敘利亞正處於政治和解與國家重建發展的關鍵時期。安理會要支持敘利亞維護國家穩定、推進政治過渡、改善民生福祉，並採取更有力措施，消除恐怖主義威脅。
傅聰並稱，中方將推動安理會對非洲保持關注，支持以非洲方式解決非洲問題，推動有關各方通過對話協商化解分歧，緩解地區緊張局勢。中方呼籲國際社會加大對非洲國家的人道援助和發展投入，支持當事國增強自主發展能力，消除衝突根源。
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