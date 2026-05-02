中國出任安理會輪值主席　宣示三重點：重振《聯合國憲章》權威

聯合國安理會的當月輪值主席5月輪到中國。中國駐聯合國代表傅聰表示本月將聚焦「3重點」，即重振《聯合國憲章》權威和聯合國作用、推動中東問題政治解決、支持非洲穩定發展。另針對霍爾木茲海峽問題，他強調，當前任務是確保維持停火，確保美伊本著誠意恢復談判，為海峽重新開放奠基。

根據官媒《央視新聞》，傅聰1日在記者會上稱，近年國際局勢動蕩加劇，衝突對抗增多，多邊體系和國際法治遭嚴重衝擊。國際社會迫切需要採取行動，重振《聯合國憲章》權威和聯合國作用，避免世界退回弱肉強食的「叢林法則」。傅聰表示，安理會將舉行高級別公開辯論會，推動各國重溫《聯合國憲章》初心使命、捍衛二戰成果，重振聯合國在國際體系中的核心作用。傅聰又稱，安理會將例行審議巴以、黎巴嫩、敘利亞等問題，推動有關各方保持冷靜克制，儘快停火止戰，通過外交手段化解爭端，推動地區局勢降溫。