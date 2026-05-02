伊朗西北部未爆彈爆炸　14名革命衛隊成員身亡

本月1日，伊朗西北部贊詹省發生一起未爆彈處理爆炸事故，造成14名伊朗革命衛隊成員死亡，2人受傷。

當地媒體報導稱，集束炸彈會在大片區域散佈大量子彈藥，並留下未爆彈藥，危及大片農田和其他區域。

戰爭遺留下大量未爆彈

據報導，伊朗革命衛隊爆炸物處理部隊已在讚詹省處理了超過15,000件未爆彈藥。

根據以色列媒體報導，伊朗在2月底爆發的衝突中也曾對以色列使用集束炸彈。

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