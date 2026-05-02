返回 國際 出版：2026-May-02 17:15 更新：2026-May-02 17:15 伊朗西北部未爆彈爆炸 14名革命衛隊成員身亡 分享： 伊朗西北部發生未爆彈爆炸意外，釀14人死亡。（示意圖／AI生成） 本月1日，伊朗西北部贊詹省發生一起未爆彈處理爆炸事故，造成14名伊朗革命衛隊成員死亡，2人受傷。當地媒體報導稱，集束炸彈會在大片區域散佈大量子彈藥，並留下未爆彈藥，危及大片農田和其他區域。戰爭遺留下大量未爆彈據報導，伊朗革命衛隊爆炸物處理部隊已在讚詹省處理了超過15,000件未爆彈藥。根據以色列媒體報導，伊朗在2月底爆發的衝突中也曾對以色列使用集束炸彈。文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章 An explosion involving unexploded ordnance has killed 14 members of the Islamic Revolutionary Guard Corps in northwestern Iran, according to local reports.For live updates: https://t.co/qob5RINMoj pic.twitter.com/qVFYwR9gNF— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) May 1, 2026 ADVERTISEMENT