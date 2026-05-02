法國修女耶路撒冷遇襲　引發大眾強烈譴責

以色列警方周四（4月30日）公佈一段監視器影片，一名男子在耶路撒冷襲擊一名法國修女，引發強烈抗議和譴責。從影片中可以看到，修女遭男子推倒，重重摔倒在地；修女倒下後，男子又回來踢她，並挑釁一名試圖上前製止的旁觀者。

警方稱，事件發生在上月28日，他們已經逮捕一名嫌疑人，並指控他涉嫌種族主義動機的襲擊。警方尚未公佈嫌疑人和受害者的姓名，但公佈了受害者面部疑似有瘀傷的照片。法國駐耶路撒冷領事館表示，受害者是耶路撒冷法國聖經與考古學院的修女。