法國修女耶路撒冷遇襲　引發大眾強烈譴責

以色列警方周四（4月30日）公佈一段監視器影片，一名男子在耶路撒冷襲擊一名法國修女，引發強烈抗議和譴責。從影片中可以看到，修女遭男子推倒，重重摔倒在地；修女倒下後，男子又回來踢她，並挑釁一名試圖上前製止的旁觀者。
警方稱，事件發生在上月28日，他們已經逮捕一名嫌疑人，並指控他涉嫌種族主義動機的襲擊。警方尚未公佈嫌疑人和受害者的姓名，但公佈了受害者面部疑似有瘀傷的照片。法國駐耶路撒冷領事館表示，受害者是耶路撒冷法國聖經與考古學院的修女。
耶路撒冷法國聖經與考古學院院長奧利維耶波基隆神父在X平台上發文感謝所有幫助這位修女的人，並寫道：「仇恨的禍害是我們共同的挑戰。」以色列警方在也發表聲明稱，他們「極其嚴肅地對待任何針對神職人員和宗教團體成員的攻擊，並對所有暴力行為採取零容忍政策」。
以色列批評為「卑鄙的襲擊」
聲明補充說：「在這座對猶太教徒、基督教徒和穆斯林都神聖的城市裡，我們始終致力於保護所有社群，並確保將暴力事件的責任人繩之以法」。以色列外交部譴責並其稱為「卑鄙的襲擊」，補充說，「針對無辜民眾，特別是針對宗教團體成員的暴力行為，在我們的社會中絕不容忍」。
在這次襲擊發生之前，以色列及其鄰國黎巴嫩近期發生了多宗涉及基督教社區的事件。儘管美國斡旋達成了停火協議，但以色列在黎巴嫩的攻擊仍在繼續。
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