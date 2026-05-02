人類壽命短竟與「恐龍」有關！英研究：哺乳類為生存犧牲長壽

一項英國研究提出一個引人注目的觀點：人類壽命較短、老化較快，可能與遠古時期的「恐龍」有關。英國伯明瀚大學（University of Birmingham）微生物學家馬加良斯（João Pedro de Magalhães）提出假設，在恐龍主宰地球的時代，哺乳類為了生存被迫加快繁殖節奏，進而影響後續演化方向。
根據《WION》，馬加良斯在2023年發表於《BioEssays》期刊的論文提出「長壽瓶頸假說」（longevity bottleneck hypothesis），認為長期的演化壓力使早期哺乳類傾向快速繁殖，而非延長壽命。這種策略雖有助於物種延續，卻可能導致與長壽相關的基因與生理機制逐漸喪失或失去功能。馬加良斯指，在長達一億年以上與恐龍共存的時期，哺乳類普遍體型小、夜行且壽命短，長期處於食物鏈底層。
體型壓力令哺乳類偏向快速繁殖
這份研究認為，恐龍的統治對哺乳類造成強烈生存壓力，使其無法發展出長壽所需的生物機制。馬加良斯表示，早期哺乳類為避免成為掠食者的食物，只能透過快速繁殖來維持族群，這種策略逐漸內化為基因限制，影響至今所有哺乳類，包括人類。
此外，他也提出哺乳類在再生與修復能力上的不足，以支持這項假說。例如，哺乳類與部分爬蟲類相比，缺乏某些與修復相關的酵素（enzymes），如修復紫外線傷害皮膚的機制較弱，牙齒也不像部分動物能終生持續生長。這些能力的缺失可能與中生代（Mesozoic Era）期間的演化取捨有關。
相較之下，許多其他動物具備較慢老化速度與更強再生能力。但對哺乳類而言牠們當時的首要任務，是避免成為某隻暴龍（T. Rex）的食物。
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