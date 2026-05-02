人類壽命短竟與「恐龍」有關！英研究：哺乳類為生存犧牲長壽

一項英國研究提出一個引人注目的觀點：人類壽命較短、老化較快，可能與遠古時期的「恐龍」有關。英國伯明瀚大學（University of Birmingham）微生物學家馬加良斯（João Pedro de Magalhães）提出假設，在恐龍主宰地球的時代，哺乳類為了生存被迫加快繁殖節奏，進而影響後續演化方向。

根據《WION》，馬加良斯在2023年發表於《BioEssays》期刊的論文提出「長壽瓶頸假說」（longevity bottleneck hypothesis），認為長期的演化壓力使早期哺乳類傾向快速繁殖，而非延長壽命。這種策略雖有助於物種延續，卻可能導致與長壽相關的基因與生理機制逐漸喪失或失去功能。馬加良斯指，在長達一億年以上與恐龍共存的時期，哺乳類普遍體型小、夜行且壽命短，長期處於食物鏈底層。