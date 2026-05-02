美國廉航「精神航空」倒閉　34年營運畫句號1.7萬員工恐失業

美國廉航「精神航空」（Spirit Airlines）因資金耗盡且美國政府的救援方案陷入僵局，正式停止營運。這間曾每日營運數百個航班、僱用約1.7萬名員工的航司表示，已取消所有航班並停止客服服務。

《衛報》報導，這間成立於1983年的航空公司透過聲明稱，「我們為超低成本的經營模式在過去34年對業界的影響感到驕傲，也曾希望能在未來多年持續為旅客提供服務」。儘管旅客1日仍可在該航司的網站預訂航班，但許多已購票的乘客湧向「精神航空」的社群媒體，詢問即將出發的航班狀況並要求退款。