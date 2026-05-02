美國廉航「精神航空」倒閉　34年營運畫句號1.7萬員工恐失業

美國廉航「精神航空」（Spirit Airlines）因資金耗盡且美國政府的救援方案陷入僵局，正式停止營運。這間曾每日營運數百個航班、僱用約1.7萬名員工的航司表示，已取消所有航班並停止客服服務。
《衛報》報導，這間成立於1983年的航空公司透過聲明稱，「我們為超低成本的經營模式在過去34年對業界的影響感到驕傲，也曾希望能在未來多年持續為旅客提供服務」。儘管旅客1日仍可在該航司的網站預訂航班，但許多已購票的乘客湧向「精神航空」的社群媒體，詢問即將出發的航班狀況並要求退款。
報導引述《華爾街日報》報導，知情人士透露，該航司一直無法與債權人達成協議並獲得足夠資金維持營運。美國政府曾試圖出手拯救，包括提議提供5億美元的聯邦政府貸款。總統特朗普（Donald Trump）早前亦暗示聯邦政府可能收購「精神航空」。他1日表示，「我們已向他們提出最終方案，但如果無法達成好交易，目前沒有任何機構能做到，我說過，我想拯救這些工作」。
伊朗戰爭更加劇燃油成本壓力
一名熟悉交易內情的債權人表示，「特朗普政府為拯救精神航空付出了極大努力，但你無法讓一具屍體復活。考慮到這一點，公司應該為客戶和員工的利益，明確表達其意圖」。
「精神航空」與其他航司一直面臨油價飆升推高噴氣燃料成本的困境，伊朗戰爭更加劇了燃油成本壓力。不過，在地緣政治風險出現前，該航司就面臨疫情後的客運需求難以提升的危局。一些美國航空公司已表態，若「精神航空」破產，將主動介入協助旅客。專家警告稱，「精神航空」的破產將削弱航空業的競爭，並可能導致消費者面臨更高的票價。
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