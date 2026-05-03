美國小型飛機墜毀釀5死　4名匹克球員赴賽事途中遇難

5月1日，一架塞斯納小型飛機墜毀在德州溫伯利的一片樹林中。（圖／美聯社）

美國一架載着匹克球（Pickleball）選手的小型飛機發生奪命事故。飛行記錄顯示，一架飛往新布朗費爾斯國家機場（New Braunfels National Airport）的賽斯納（Cessna）421C型飛機墜毀在德州丘陵區的樹林裏，機上5人全數不幸罹難。

根據《美聯社》，德州公共安全部門指出，事發於當地時間4月30日晚間11時許，地點位於溫伯利（Wimberley）。警方表示：「機師及機上4名乘客當場被宣告死亡。」

「以為自己家後牆着火了」

當局並未公布罹難者身分，但阿瑪里洛匹克球俱樂部（Amarillo Pickleball Club）證實，罹難乘客均為該俱樂部的成員，他們當時正前往新布朗費爾斯參加比賽。