美國小型飛機墜毀釀5死　4名匹克球員赴賽事途中遇難

美國一架載着匹克球（Pickleball）選手的小型飛機發生奪命事故。飛行記錄顯示，一架飛往新布朗費爾斯國家機場（New Braunfels National Airport）的賽斯納（Cessna）421C型飛機墜毀在德州丘陵區的樹林裏，機上5人全數不幸罹難。
根據《美聯社》，德州公共安全部門指出，事發於當地時間4月30日晚間11時許，地點位於溫伯利（Wimberley）。警方表示：「機師及機上4名乘客當場被宣告死亡。」
「以為自己家後牆着火了」
當局並未公布罹難者身分，但阿瑪里洛匹克球俱樂部（Amarillo Pickleball Club）證實，罹難乘客均為該俱樂部的成員，他們當時正前往新布朗費爾斯參加比賽。
住在事發地點附近的羅爾（Stacey Rohr）表示，她當時在床上睡覺，突然聽到撞擊巨響並感受到整棟房屋都在震動。羅爾說：「飛機離我家太近了，我還以為自己家後牆着火了」。
「他們是優秀的選手」
阿瑪里洛匹克球俱樂部主席戴爾（Dan Dyer）表示對此感到非常悲痛與心碎。他曾與罹難者打過多場比賽：「我曾頒獎給他們。他們是優秀的選手，一心想贏得比賽」。戴爾說，當時還有另一架飛機也啟程飛往比賽地點。當局稱，該架飛機已安全降落。
聯邦當局正主導事故調查。根據美國國家氣象局（NWS），飛機墜毀前不久，新布朗費爾斯地區的天氣多雲，兩小時後出現雷暴。
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