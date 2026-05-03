也門海域有阿聯酋油輪遭劫持　經亞丁灣航向索馬里

阿拉伯半島海域2日傳出嚴重海上安全事件，一艘油輪遭身分不明的武裝人員劫持並改變航向。也門海岸防衛隊證實，懸掛多哥旗幟、隸屬阿拉伯聯合酋長國的油輪「M/T EUREKA號」在沙巴瓦省近海遭人劫持，劫持者成功控制船隻後在亞丁灣轉向，朝索馬里水域方向航行。

將採取必要手段解救

根據船舶動態網站VesselFinder資料，M/T EUREKA號船齡約20年。也門海岸防衛隊表示已經掌握油輪位置，正持續追蹤動向，並承諾將採取必要手段解救，確保船員安全無虞。

此外，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）接獲報告，一艘散裝貨船在穆卡拉港西南方約84浬（約155公里）海面，遭遇一艘船身綠色的小艇與一艘漁船靠近，貨船通報這兩艘小船形跡可疑。穆卡拉港位於也門哈德拉毛省，與沙巴瓦省毗鄰。