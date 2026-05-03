伊朗局勢｜高油價恐衝擊暑假旺季　航空業：新冠疫情更差

美伊戰爭導致航空燃油價格飆漲，連帶影響暑假旅遊旺季，不過仍有部分航空公司看好未來發展。（示意圖／取自pexels）

美伊戰爭導致航空燃油價格高漲84％，衝擊中東地區旅遊產業，也影響到未來暑假的旅遊旺季，不過還不到2020年新冠疫情的程度，當時航空業損失數千億美元。

航空燃油供應仍充足

《路透社》報道，國際航空運輸協會（International Air Transport Association）主席沃爾什（Willie Walsh）表示，未來燃油供給可能會出現配給制度，特別是在亞洲、歐洲地區，但現在航空燃油供應仍充足，不像2020年新冠疫情那樣糟，現在面臨的問題實際上是航空公司的成本問題，而航空業的潛在需求依然強勁，是積極的訊號。