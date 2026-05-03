伊朗局勢｜高油價恐衝擊暑假旺季　航空業：新冠疫情更差

美伊戰爭導致航空燃油價格高漲84％，衝擊中東地區旅遊產業，也影響到未來暑假的旅遊旺季，不過還不到2020年新冠疫情的程度，當時航空業損失數千億美元。
航空燃油供應仍充足
《路透社》報道，國際航空運輸協會（International Air Transport Association）主席沃爾什（Willie Walsh）表示，未來燃油供給可能會出現配給制度，特別是在亞洲、歐洲地區，但現在航空燃油供應仍充足，不像2020年新冠疫情那樣糟，現在面臨的問題實際上是航空公司的成本問題，而航空業的潛在需求依然強勁，是積極的訊號。
瑞安航空（Ryanair）的執行長歐利里（Michael O'Leary）也認為，燃油供應中斷的風險正在降低。
應對手段更加靈活
不過維茲航空（Wizz Air）執行長瓦拉迪（Jozsef Varadi）示警，即便伊朗的戰爭停止了，也不會一下子就讓燃油價格回到兩個月前的水平。這讓法航荷航集團（Air France-KLM）、英國國際航空集團（British Airways-owner IAG）與漢莎航空（Lufthansa）不得不提高票價，並削減航班運力應對。
報道指出，分析公司Cirium Ascend估值主管迪米特洛夫（George Dimitroff）有信心看待航空業發展，他表示各大航空公司經歷各種危機，應對手段更加靈活，且在新冠疫情時的打擊比現在來的大更多。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章