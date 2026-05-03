伊朗局勢｜伊擬立法限制海峽通行　敵對船隻須先付賠款

美國CNN報道，根據該方案規定，來自「敵對國家」的船隻，外界普遍認為主要指向美國，未來若欲通過相關水道，必須先支付「戰爭賠償」並取得通行許可。除此之外，其餘國家船舶也需事先向伊朗申請授權，方可通行。

伊朗國會傳出正研擬一項海上管制方案，將大幅收緊霍爾木茲海峽的通行限制，根據伊朗媒體報道，國會副議長尼克扎德（Ali Nikzad）透露，一項包含12點內容的提案中，將全面禁止以色列船隻通行，並對「敵對國家」船舶設下高額門檻。

伊朗官方尚未公布完整細節，但此舉被視為對西方制裁與軍事壓力的進一步反制措施。分析人士指出，若方案正式實施，恐對全球能源運輸與航運安全造成重大衝擊。

「球現在在美國手中」

此舉正值美伊關係持續緊張之際。雙方近期談判陷入僵局，彼此在關鍵議題上互不讓步。美國總統風朗普（Donald Trump）日前拒絕伊朗提出的初步和平方案後，德黑蘭已於周五提交修正版提案，但情勢仍未出現突破。

伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）強調，責任已轉向華府一方，他透過國營媒體表示：「球現在在美國手中，是選擇外交，還是走向對抗，由他們決定。」

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