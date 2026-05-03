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國際
出版：2026-May-03 13:45
更新：2026-May-03 13:45

伊朗局勢｜路透：伊豪門建加密貨幣平台　助軍方處理資金

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美伊戰爭期間伊朗金融體系角色備受關注。圖為首都德黑蘭街頭一處貨幣匯兌處。（圖／路透社）

美伊戰爭期間伊朗金融體系角色備受關注。圖為首都德黑蘭街頭一處貨幣匯兌處。（圖／路透社）

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《路透社》披露，伊朗具高度政治影響力的卡哈拉齊（Kharrazi）家族成員，掌控該國最大加密貨幣交易所「Nobitex」，不僅是一般民眾資產避險工具，也為伊朗革命衛隊（IRGC）處理資金，美伊戰爭期間仍有逾1億美元（約7.84億港元）交易。

佔伊朗人口逾一成

報道指出，創辦人兄弟檔阿里（Ali）與穆罕默德（Mohammad），以「Aghamir」姓氏創立Nobitex，刻意淡化與家族的關係。然而卡哈拉齊家族地位顯赫，曾擔任重要政治、外交和宗教職位，並與伊朗三任最高領袖包括已故的霍梅尼（Ruhollah Khomeini）、哈梅內伊（Ali Khamenei），以及現任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）均有姻親關係。

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該平台目前擁有約1,100萬用戶，佔伊朗人口逾一成，並處理全國約70%的加密貨幣交易。調查顯示，Nobitex已成為伊朗連接全球加密市場的重要管道。區塊鏈分析公司指出，該平台曾處理涉及伊朗央行與革命衛隊（IRGC）等受制裁單位的交易資金。

特朗普 伊朗局勢 穆傑塔巴 穆傑塔巴 穆傑塔巴 穆傑塔巴 穆傑塔巴重申三大原則，包括要求戰爭賠償。(AP)

Nobitex否認相關指控

對此，Nobitex否認相關指控：「Nobitex是一家私人且獨立的企業，從未與政府或任何官方機構存在合作關係。」

在西方制裁壓力下，伊朗民眾難以使用國際金融體系，加密貨幣因此成為重要替代工具。Nobitex甚至提供技術與建議，協助用戶降低交易被追蹤風險。在美伊衝突期間，即使該國實施網絡封鎖，Nobitex仍持續運作，分析機構估計，期間仍完成逾1億美元交易。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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