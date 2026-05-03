伊朗局勢｜路透：伊豪門建加密貨幣平台　助軍方處理資金

《路透社》披露，伊朗具高度政治影響力的卡哈拉齊（Kharrazi）家族成員，掌控該國最大加密貨幣交易所「Nobitex」，不僅是一般民眾資產避險工具，也為伊朗革命衛隊（IRGC）處理資金，美伊戰爭期間仍有逾1億美元（約7.84億港元）交易。

佔伊朗人口逾一成

報道指出，創辦人兄弟檔阿里（Ali）與穆罕默德（Mohammad），以「Aghamir」姓氏創立Nobitex，刻意淡化與家族的關係。然而卡哈拉齊家族地位顯赫，曾擔任重要政治、外交和宗教職位，並與伊朗三任最高領袖包括已故的霍梅尼（Ruhollah Khomeini）、哈梅內伊（Ali Khamenei），以及現任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）均有姻親關係。