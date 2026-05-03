伊朗局勢｜伊宣傳板大嘲特朗普　遭霍爾木茲海峽「封嘴」

美伊情勢持續緊繃，伊朗首都德黑蘭近日豎立大型政治宣傳看板，將美國總統特朗普（Donald Trump）描繪成遭「封口」的形象，顯示雙方對立氣氛急遽升高。 手持現金示意「求通行費」 美國《紐約郵報》報道，這幅巨型看板出現在伊朗首都德黑蘭街頭，畫面中，特朗普的嘴部遭到「縫合」，上面覆蓋一條霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）形狀的布條，並附上簡短標語「At the Breaking Point（臨界點）」，象徵局勢已逼近失控邊緣，而畫面雖未顯示特朗普完整臉部，但明顯是特朗普。

至於另一處地鐵內的看板，則更具挑釁意味，將特朗普描繪成跪地低頭、手持現金示意「求通行費」的姿態。

稱美國為「大撒旦」 伊朗最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）近日也透過書面聲明，再度強硬表態，稱美國為「大撒旦（the great Satan）」，延續敵對論述。 霍爾木茲海峽最窄僅約21英里（約33.8公里），是全球最重要的石油運輸通道之一，隨着衝突升級，伊朗威脅對過境船隻徵收「過路費」，甚至要求支付所謂「安全通行費」以換取航行保障，情勢持續升溫。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章